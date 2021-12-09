Самые захватывающие концепты десятилетия!
Mazda RX-Vision
Автомобиль был представлен на Токийском автосалоне в 2015 году. Модель предполагала использование роторного двигателя и заднего привода. А еще в этом концепте окончательно стали понятны направления дизайна, которым будет следовать бренд. В 2016 году во Франции на 33-м Международном фестивале автомобилей Mazda RX-Vision была названа Самым красивым концепт-каром года.
Renault Trezor
Потрясающий концепт, который явно создавался дизайнерами по принципу «все, на что хватит воображения». У машины даже нет дверей! Ее просто снабдили поднимающейся крышей, которая обеспечивает доступ в салон. Мало того, у Trezor рисунок протекторов сочетается с линиями кузова. Концепт был представлен в 2016 году, и он определенно один из лучших концептов электромобиля будущего.
Volkswagen Atlas Tanoak
Свой концепт пикапа, построенного на базе кроссовера VW Altlas, компания создавала с прицелом на конкуренцию с Honda Ridgeline, о чем непрозрачно намекнула в 2018 году. Пикап получился довольно симпатичным, несмотря на укороченную платформу.
Audi Skysphere
Один из революционных концептов бренда, который сочетает в себе идею будущего прогресса и небывалой роскоши. Одной из уникальных опций является возможность одним нажатием кнопки превращать машину из спортивного родстера в мощный грандтурер.
Nissan IDx
На Токийском автосалоне 2013-го года компания представила сразу два потрясающих концепта: IDx и IDx Nismo. Несмотря на мощную поддержку публики и пожеланий увидеть оба концепта в производстве, компания заявила, что не планирует отправлять их в серию.
Genesis Mint
Концепт дебютировал в 2019 году на Нью-Йоркском автосалоне, и тогда же создатели назвали его новым каноном для городских машин, который сочетает в себе классические пропорции с минимализмом в дизайне. Пока все создают мощные и большие электромобили, способные на одном заряде пройти 500 км, Genesis сделал ставку на маневренность в городских джунглях! Кроме того, их концепт напичкан кучей опций и обладает нестандартным «багажником». По сути его вообще нет, но есть багажные полки, доступ к которым осуществляется сбоку.
Porsche 917 гоночный концепт
Когда Porsche 917 одержал победу в легендарной гонке 24 часа в Ле-Мане, он подтвердил репутацию бренда, как культового создателя спортивных машин. Потом было еще 16 побед, каждая из них лишь укрепляла уважение к Porsche. Концепт спорткара был представлен в 2020 году по случаю дня рождения 917-го и чтобы почтить его заслуги перед маркой.
GFG Style Kangaroo
Компания GFG Style принадлежит знаменитому итальянскому дизайнеру Джорджетто Джуджаро. На Женевском автосалоне в 2013 году компания представила свой концепт суперкара на электротяге. Он обладал потрясающей аэродинамикой, и при этом дорожный просвет у него был как у кроссовера. В общем привлечь внимание машине удалось. Но это еще не все! Все элементы кузова были созданы из волокон рожкового дерева, что обеспечило концепту небольшой вес, но самым потрясающим была способность кузова самонастраиваться для преодоления труднопроходимой местности.
Peugeot e-Legend
Один из самых амбициозных проектов бренда последних лет. Электромобиль включал опцию полностью автономного управления и обещал разгон от 0 до 100 км за 4 секунды. Над созданием машины определенно хорошо потрудились, и подарили ей множество новаторских элементов. В то же время 4 режима вождения позволяли машине легко справляться практически с любыми условиями на дороге. В случае запуска в производство, модель наверняка пользовалась бы спросом на рынке.
Mercedes-Maybach Vision 6 кабриолет
В 2017 году на ежегодной Monterey Car Week в Калифорнии был представлен самый красивый концепт десятилетия! Им был кабриолет длинной почти 6 метров от признанных экспертов в области роскошных автомобилей. В этом двухместном электромобиле пассажиры могли пребывать не только в обстановке роскоши, но и наслаждаться простором и высочайшим комфортом. При этом совокупная мощность его электромоторов составляла 750 л.с., а на разгон до сотни концепту требовалось менее 4 секунд.
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