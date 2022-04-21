Самые жестокие автомобильные соревнования в мире: прыжки в длину (видео)
Фото: angmeringraceway.com
Фото: angmeringraceway.com
Фото: angmeringraceway.com
Фото: angmeringraceway.com
Фото: angmeringraceway.com
Фото: angmeringraceway.com
В автомобилях участников отключены подушки безопасности, а сами водители надевают защитные гоночные костюмы и шлемы. В большинстве случаев радиатор и система охлаждения оказываются пробитыми, и автомобили не доживают до второй попытки. Но время от времени участнику все же удается преодолеть полосу препятствий и благополучно приземлиться на траву. Победитель определяется по совокупности показателей: высоты и дальности прыжка, а также реакции зрителей.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 1 189 000 РOpel Zafira 2014 в Москве
- 1 399 000 РMazda 6 2014 в Москве
- 1 050 000 РFord Escape 2010 в Москве
- 11 210 000 РAudi e-tron 2019 в Москве
- 7 270 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 2 730 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 4 010 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 000 000 РToyota Prius 2007 в Москве
- 8 140 000 РAudi A6 2020 в Москве
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