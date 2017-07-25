25 июля 2017, 18:10

Самым безопасным кроссовером года стала Mazda CX-5

Сотрудники института страхования США под эгидой Top Safety Pick провели ряд испытаний, по результатам которых японский паркетник получил высшие баллы по степени безопасности.
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Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
2.5 л, 194 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 9.0 с, 195 км/ч
4550 x 1840 x 1690 мм
полный
АИ-95, 7.4 л на 100 км
2 003 000 руб
Все характеристики
Для того, чтобы получить эту оценку, автомобиль прошел серию из пяти краш-тестов в разных условиях, а также проверку оптики. Эксперты отмечают, что успеху способствует система предупреждения о столкновениях, которая устанавливается на автомобили в качестве дополнительной опции. Примечательно, что эта система является собственной разработкой компании Mazda. Благодаря ей практически отсутствует риск травматизма водителя и пассажиров при столкновении на скоростях 19 и 44 км/ч.

Стоит отметить, что безопасность - характерная черта CX-5. С момента выхода на рынок в 2012 году, автомобиль оснащается все новыми системами активной и пассивной помощи водителю.

На российском рынке безопасный кроссовер уже доступен для покупателей. Его стоимость начинается от 1,6 млн рублей. Моторная линейка представлена в двух вариантах - 2- и 2,5-литровый двигатель, мощность которых равна 150 и 194 л.с. соответственно.

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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Представлен обновленный Mazda CX-5
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
Александр
Тестируем СX-5 на «тяжелом» топливе
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
Андрей
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Самым безопасным кроссовером года стала Mazda CX-5
{{params_57492}}Для того, чтобы получить эту оценку, автомобиль прошел серию из пяти краш-тестов в разных условиях, а также проверку оптики. Эксперты отмечают, что успеху способствует система предупреждения о столкновениях, которая устанавливается на автомобили в качестве дополнительной опции. Примечательно, что эта система является собственной разработкой компании Mazda. Благодаря ей практически отсутствует риск травматизма водителя и пассажиров при столкновении на скоростях 19 и 44 км/ч.Стоит отметить, что безопасность - характерная черта CX-5. С момента выхода на рынок в 2012 году, автомобиль оснащается все новыми системами активной и пассивной помощи водителю.На российском рынке безопасный кроссовер уже доступен для покупателей. Его стоимость начинается от 1,6 млн рублей. Моторная линейка представлена в двух вариантах - 2- и 2,5-литровый двигатель, мощность которых равна 150 и 194 л.с. соответственно.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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