25 июля 2017, 18:10
Самым безопасным кроссовером года стала Mazda CX-5
Сотрудники института страхования США под эгидой Top Safety Pick провели ряд испытаний, по результатам которых японский паркетник получил высшие баллы по степени безопасности.
|Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
|2.5 л, 194 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 9.0 с, 195 км/ч
|4550 x 1840 x 1690 мм
|полный
|АИ-95, 7.4 л на 100 км
|2 003 000 руб
|Все характеристики
Стоит отметить, что безопасность - характерная черта CX-5. С момента выхода на рынок в 2012 году, автомобиль оснащается все новыми системами активной и пассивной помощи водителю.
На российском рынке безопасный кроссовер уже доступен для покупателей. Его стоимость начинается от 1,6 млн рублей. Моторная линейка представлена в двух вариантах - 2- и 2,5-литровый двигатель, мощность которых равна 150 и 194 л.с. соответственно.
Читайте по теме
Креатив Mazda: оберегаем шефа и стучим по железу
02.08.2016, 21:46
Mazda внесла в свои проекты элементы фитнеса и Бондианы
13.01.2016, 09:45
Как стартовали продажи Mazda3?
30.03.2014, 22:27
Mazda3: «небесные технологии» на Земле
11.11.2013, 14:21
Всего три двери. Малышам хватает
11.09.2013, 01:31
Россия – лидер по поставкам «аварийных» запчастей Mazda
23.08.2013, 19:41
Читайте по теме
Креатив Mazda: оберегаем шефа и стучим по железу
02.08.2016, 21:46
Mazda внесла в свои проекты элементы фитнеса и Бондианы
13.01.2016, 09:45
Как стартовали продажи Mazda3?
30.03.2014, 22:27
Mazda3: «небесные технологии» на Земле
11.11.2013, 14:21
Всего три двери. Малышам хватает
11.09.2013, 01:31
Россия – лидер по поставкам «аварийных» запчастей Mazda
23.08.2013, 19:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное