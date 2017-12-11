11 декабря 2017, 07:30

Самым популярным пикапом с пробегом в России остаётся Toyota Hilux

«Японец» Hilux стал самым популярным пикапом в данном сегменте российского авторынка подержанных автомобилей. По данным аналитиков, он остается непререкаемым лидером своего класса с заметным отрывом от ближайших конкурентов. Всего с начала 2017 года было реализовано 6 720 экземпляров модели.
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  Самым популярным пикапом с пробегом в России остаётся Toyota Hilux Toyota Hilux Самым популярным пикапом с пробегом в России остаётся Toyota Hilux
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Эти данные приводит авторитетное аналитическое агентство «Автостат», по подсчётам которого на второй позиции рейтинга пикапов с пробегом разместился Mitsubishi L200. Аналитики отмечают, что с момента появления в России новый пикап «Митсубиси» завоевал симпатии наших соотечественников, а потом нет повода удивляться его успехам на вторичном авторынке, на котором с января по ноябрь т.г. было перепродано 5 290 экземпляров L200.

Третьим в списке популярности бэушных пикапов идёт наш ИЖ-2717, результаты перепродаж которого на рынке подержанных автомобилей в РФ составил 4 870 автомобилей. 

Замыкают ТОП-5 «кореец» SsangYong Actyon Sports и российский UAZ Pickup с резельтатами перепродаж соответственно 1 940 и 1 900 экземпляров. Всего же на отечественном вторичном авторыке в уходящем году было перепродано 36 900 пикапов разных производителей.
Дизайн и тюнинг Тойота Хайлюкс

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Отзывы по теме
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Рамиль
Отзыв о Toyota Hilux 1991 года
Классический танк Сурф на все случаи жизни.Для дачи в лес и на рыбалку идеальный вариант.Один недостаток, маловато мощности двигателя в гору тяжело идет, т.к. сама машина тяжелая.
lyubov161966
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Самым популярным пикапом с пробегом в России остаётся Toyota Hilux
{{material_120974}}Эти данные приводит авторитетное аналитическое агентство «Автостат», по подсчётам которого на второй позиции рейтинга пикапов с пробегом разместился Mitsubishi L200. Аналитики отмечают, что с момента появления в России новый пикап «Митсубиси» завоевал симпатии наших соотечественников, а потом нет повода удивляться его успехам на вторичном авторынке, на котором с января по ноябрь т.г. было перепродано 5 290 экземпляров L200.Третьим в списке популярности бэушных пикапов идёт наш ИЖ-2717, результаты перепродаж которого на рынке подержанных автомобилей в РФ составил 4 870 автомобилей. Замыкают ТОП-5 «кореец» SsangYong Actyon Sports и российский UAZ Pickup с резельтатами перепродаж соответственно 1 940 и 1 900 экземпляров. Всего же на отечественном вторичном авторыке в уходящем году было перепродано 36 900 пикапов разных производителей.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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