11 декабря 2017, 07:30
Самым популярным пикапом с пробегом в России остаётся Toyota Hilux
«Японец» Hilux стал самым популярным пикапом в данном сегменте российского авторынка подержанных автомобилей. По данным аналитиков, он остается непререкаемым лидером своего класса с заметным отрывом от ближайших конкурентов. Всего с начала 2017 года было реализовано 6 720 экземпляров модели.
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Третьим в списке популярности бэушных пикапов идёт наш ИЖ-2717, результаты перепродаж которого на рынке подержанных автомобилей в РФ составил 4 870 автомобилей.
Замыкают ТОП-5 «кореец» SsangYong Actyon Sports и российский UAZ Pickup с резельтатами перепродаж соответственно 1 940 и 1 900 экземпляров. Всего же на отечественном вторичном авторыке в уходящем году было перепродано 36 900 пикапов разных производителей.
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Отзывы по теме
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Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Классический танк Сурф на все случаи жизни.Для дачи в лес и на рыбалку идеальный вариант.Один недостаток, маловато мощности двигателя в гору тяжело идет, т.к. сама машина тяжелая.
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