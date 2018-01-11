11 января 2018, 15:34
Самым успешным продуктом Skoda в 2017-м стал Rapid
В ушедшем году россияне сообща приобрели 62 302 новых Skoda. Это превышает результат 2016 года на 12,5%. Самый большой прирост показали Superb (+34,9%) и Rapid (+13,5%). В более привычных нам «штуках» картина выглядит следующим образом: Superb – 1 881 ед., Rapid – 29 445 ед.
Octavia добавила в продажах 4,1% - с января по декабрь 2017-го в стране было продано 22 648 ед. Результат Kodiaq – 2 086 экз., но сравнивать не с чем, ибо официальные продажи среднегабаритного кроссовера Skoda стартовали в нашей стране лишь в июне.
Ян Прохазка, руководитель Škoda Auto Россия: «Мы довольны результатами прошедшего года, в частности, тем, что популярностью пользовались все модели бренда. Драйверами продаж стали Rapid и Octavia, которые в 2017-м вышли на местный рынок в обновленном виде. Дилерская сеть марки завершила процесс ребрендинга и готова к достижениям в 2018-м».
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