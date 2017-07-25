25 июля 2017, 11:31
Самым востребованным кроссовером стал Honda CR-V
По итогам первого полугодия кроссовер Honda CR-V стал самым продаваемым автомобилем в своем классе.За отчетный период компания реализовала 334 269 машин, что на 10 % выше аналогичных показателей прошлого года.
Honda CR-V
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 109 900 до 2 389 900 Р
Для российских покупателей новинка предлагается в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Пятое поколение кроссовера оснащается 2,4-литровым мотором i-VTEC семейства Earth Dreams мощностью 186 л.с и 2-литровым двигателем SOHC i-VTEC мощностью 150 л.с. Все автомобили поставляются с полным приводом и бесступенчатой трансмиссией CVT.
Начало поставок автомобилей CR-V с двигателем 2 литра запланировано на сентябрь 2017 года. О стоимости модели будет объявлено позже.
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Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
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25.01.2013, 09:39
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
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