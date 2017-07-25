25 июля 2017, 11:31

Самым востребованным кроссовером стал Honda CR-V

По итогам первого полугодия кроссовер Honda CR-V стал самым продаваемым автомобилем в своем классе.За отчетный период компания реализовала 334 269 машин, что на 10 % выше аналогичных показателей прошлого года.
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Honda CR-V
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 109 900 до 2 389 900 Р
Объявлений: 246
Отзывов: 5
Напомним, что CR-V также стал самым продаваемым SUV на рынке США по итогам 2016 года. Всего было реализовано 357 335 вседорожников, что на 3,4% больше. Декабрь стал для модели лучшим месяцем за всю историю: продажи по сравнению с предыдущим отчетным периодом выросли на 21,1%.

Для российских покупателей новинка предлагается в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Пятое поколение кроссовера оснащается 2,4-литровым мотором i-VTEC семейства Earth Dreams мощностью 186 л.с и 2-литровым двигателем SOHC i-VTEC мощностью 150 л.с. Все автомобили поставляются с полным приводом и бесступенчатой трансмиссией CVT. 

Начало поставок автомобилей CR-V с двигателем 2 литра запланировано на сентябрь 2017 года. О стоимости модели будет объявлено позже.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Олег
Honda подарит цвет при покупке CR-V
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Евгений
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Самым востребованным кроссовером стал Honda CR-V
{{model_496}}Напомним, что CR-V также стал самым продаваемым SUV на рынке США по итогам 2016 года. Всего было реализовано 357 335 вседорожников, что на 3,4% больше. Декабрь стал для модели лучшим месяцем за всю историю: продажи по сравнению с предыдущим отчетным периодом выросли на 21,1%. Для российских покупателей новинка предлагается в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Пятое поколение кроссовера оснащается 2,4-литровым мотором i-VTEC семейства Earth Dreams мощностью 186 л.с и 2-литровым двигателем SOHC i-VTEC мощностью 150 л.с. Все автомобили поставляются с полным приводом и бесступенчатой трансмиссией CVT.  Начало поставок автомобилей CR-V с двигателем 2 литра запланировано на сентябрь 2017 года. О стоимости модели будет объявлено позже.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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