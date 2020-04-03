Самыми популярными грузовиками в России являются «КамАЗы»
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Фото: КамАЗ
Это очень большая цифра, особенно если учесть, что общее количество грузовиков в России составляет 3,78 млн ед. Агентство подчеркивает, что средний возраст отечественного парка грузовых машин составляет 21,2 года, при этом почти 65% всех таких ТС в стране – в возрасте старше 15 лет.
Как уточняет пресс-служба АО «КамАЗ», по итогам 2019 года доля компании на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн немного выросла, по сравнению с 2018 годом, и на сегодняшний день она достигает 44,2%.
Вслед за «КамАЗом» в ТОП-3 самых распространенных грузовиков в России разместились автомобили ГАЗ (730 тыс. машин) и ЗиЛ с показателем 495 тыс. ед.
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