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3 апреля 2020, 11:29

Самыми популярными грузовиками в России являются «КамАЗы»

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Фото: КамАЗ
Такие данные озвучило аналитическое агентство «Автостат», которое провело традиционный мониторинг отечественного рынка. Так вот, на 1 января 2020 года в стране зарегистрировано 927 тыс. грузовиков родом из Набережных Челнов.
Самыми популярными грузовиками в России являются КамАЗы

Фото: КамАЗ

Это очень большая цифра, особенно если учесть, что общее количество грузовиков в России составляет 3,78 млн ед. Агентство подчеркивает, что средний возраст отечественного парка грузовых машин составляет 21,2 года, при этом почти 65% всех таких ТС в стране – в возрасте старше 15 лет.

Как уточняет пресс-служба АО «КамАЗ», по итогам 2019 года доля компании на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн немного выросла, по сравнению с 2018 годом, и на сегодняшний день она достигает 44,2%.

Вслед за «КамАЗом» в ТОП-3 самых распространенных грузовиков в России разместились автомобили ГАЗ (730 тыс. машин) и ЗиЛ с показателем 495 тыс. ед.



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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
Появились первые подробности о легком грузовике КамАЗ «Компас»
Почему опять каминс, китай, неужели нельзя договорится с исузу например, 4jj1отличный движок, лучше каминса однозначно, вобщем опять беда какая то.
Михаил
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
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Самыми популярными грузовиками в России являются «КамАЗы»
Это очень большая цифра, особенно если учесть, что общее количество грузовиков в России составляет 3,78 млн ед. Агентство подчеркивает, что средний возраст отечественного парка грузовых машин составляет 21,2 года, при этом почти 65% всех таких ТС в стране – в возрасте старше 15 лет. Как уточняет пресс-служба АО «КамАЗ», по итогам 2019 года доля компании на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн немного выросла, по сравнению с 2018 годом, и на сегодняшний день она достигает 44,2%.Вслед за «КамАЗом» в ТОП-3 самых распространенных грузовиков в России разместились автомобили ГАЗ (730 тыс. машин) и ЗиЛ с показателем 495 тыс. ед.
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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