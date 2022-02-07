Самый безумный тюнинг Subaru: вот что бывает, если вовремя не остановиться
Фото: youtube.com / Barcroft Cars
Вторая субкультура, которая нашла свое воплощение в этом Subaru BRZ, называется Oni-kyan буквально означает «Адский развал». У автомобиля настолько большой отрицательный развал, что он практически ездит на боковинах шин. Спереди установлены колеса размерностью 18x12 дюймов, сзади чуть шире – 18x13. Передний развал составляет на -50, а задний на -63, из-за чего руль поворачивается только на 180 градусов.
Безумные выхлопные трубы сзади представляют субкультуру Bosozuku. Как правило, такие трубы ставят на обычные седаны или минивены, но на спорткупе они смотрятся тоже довольно интересно. А вы как думаете? Круто или перебор?
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий