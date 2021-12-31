Самый большой ковшовый гидравлический экскаватор на планете: вот как выглядит этот монстр
Они, хоть и уступают в размерах своим родственникам, но всё равно смотрятся очень круто. Посмотрим на рекордсмена в данной категории машин: самый большой гидравлический экскаватор.
Великана зовут RH400, и он был создан американской компанией Terex. Он обладает грузоподъёмностью 95 тонн, а сам весит 1000! Объём гигантского ковша равен 45 кубическим метрам. Длина машины – 26,5 метров, а высота – почти 14. Экскаватор-рекордсмен приводится в движение двумя двигателями суммарной мощностью 4 400 л/с. Максимальная скорость, правда, невелика: чуть более 2 км/ч. В гидравлическую систему экскаватора заливается 10 000 литров жидкости.
Интересно, что кабина оператора этой машины своими размерами больше напоминает небольшой офис. В ней есть комната отдыха, оборудованная холодильником и микроволновкой.
Впечатляет и стоимость этого «копателя»: около 11 миллионов долларов США. Но, учитывая невероятную производительность RH400, заказчиков она не пугает.
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