Самый большой кроссовер Toyota: 367 сил и 13 подстаканников
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Уже в базовой комплектации к услугам водителя и переднего пассажира большой 12,3-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ниже располагаются две беспроводные зарядки для смартфонов. В топовых комплектациях появляется вентиляция передних сидений, подогрев руля, розетка на 1500 Вт и сервопривод багажной двери.
В моторную гамму вошли три силовых агрегата. Базовая модель будет предлагаться с 2,4-литровым бензиновым двигателем, кроме того, будет доступен 2,5-литровый гибрид. Оба варианта предложат как с передним, так и с полным приводом. Модели в максимальной комплектации получат трансмиссию Toyota Hybrid Max. Гибридная установка, впервые представленная вместе с Crown, увеличивает мощность этого большого кроссовера на 30 сил до 367 сил. Хотя динамика – далеко не самое главное для вместительного семейного кроссовера, в Toyota сообщили, что Grand Highlander Hybrid Max сможет разгоняться до 60 миль в час (96 км/ч) всего за 6,3 секунды.
Сборку Toyota Grand Highlander наладят на заводе в Принстоне (США). Цены обещают назвать летом, но уже известно, что кроссовер предложат в трех уровнях оснащения: XLE, Limited или Platinum. Топовый вариант включает комплекс электронных систем безопасности, панорамный люк, точку доступа Wi-Fi 4G для пяти устройств, аудиосистему JBL с 11 динамиками и проекционный экран.
-
02.02.2023, 08:55
Самый большой кроссовер Toyota: первое фото салона
Компания Toyota готовится представить свой самый крупный кроссовер. Премьера Toyota Grand Highlander состоится через неделю, а пока автопроизводитель показал, насколько просторным будет салон новинки.Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
02.12.2022, 08:04
Toyota готовит новый огромный трехрядный кроссовер: дата премьеры и подробности
В начале следующего года внедорожная линейка Toyota пополнится новым большим трехрядным кроссовером, который назовут Grand Highlander. Японский автопроизводитель говорит, что это «идеальный автомобиль для путешествий».Читать далее
-
11.07.2022, 10:33
Целая «грядка» автомобилей (VW, Mercedes, BMW, Ford, Kia, Toyota) вынуждена заехать на сервис. Что не так?
В странах ЕС крупная отзывная кампания, анонсированная 8 июля 2022 года. Пострадали 7 марок автомобилей и 30 моделей, в том числе несколько коммерческих машин и новомодных электромобилей.Читать далее
-
06.05.2022, 00:01
Провал недели: Внедорожник Toyota застрял на лестнице полицейского участка (хозяйка обвинила навигатор, полиция – алкоголь)
Все мы слышали истории об эпичных сбоях в работе навигаторов. Безоглядно полагаясь на подсказки приложения, водители нередко оказывались на разбитых проселочных дорогах, в тупиках или в водоемах.Читать далее
-
13.04.2022, 09:55
Продажи автомобилей в США рухнули на четверть: кто в лидерах?
В марте 2022 года американские дилеры реализовали 1,22 млн новых автомобилей или на 24% меньше, чем годом ранее. Падение продаж связано, прежде всего, с сокращением производства на фоне дефицита полупроводников.Читать далее
-
02.02.2023, 08:55
Самый большой кроссовер Toyota: первое фото салона
Компания Toyota готовится представить свой самый крупный кроссовер. Премьера Toyota Grand Highlander состоится через неделю, а пока автопроизводитель показал, насколько просторным будет салон новинки.Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
02.12.2022, 08:04
Toyota готовит новый огромный трехрядный кроссовер: дата премьеры и подробности
В начале следующего года внедорожная линейка Toyota пополнится новым большим трехрядным кроссовером, который назовут Grand Highlander. Японский автопроизводитель говорит, что это «идеальный автомобиль для путешествий».Читать далее
-
11.07.2022, 10:33
Целая «грядка» автомобилей (VW, Mercedes, BMW, Ford, Kia, Toyota) вынуждена заехать на сервис. Что не так?
В странах ЕС крупная отзывная кампания, анонсированная 8 июля 2022 года. Пострадали 7 марок автомобилей и 30 моделей, в том числе несколько коммерческих машин и новомодных электромобилей.Читать далее
-
06.05.2022, 00:01
Провал недели: Внедорожник Toyota застрял на лестнице полицейского участка (хозяйка обвинила навигатор, полиция – алкоголь)
Все мы слышали истории об эпичных сбоях в работе навигаторов. Безоглядно полагаясь на подсказки приложения, водители нередко оказывались на разбитых проселочных дорогах, в тупиках или в водоемах.Читать далее
-
13.04.2022, 09:55
Продажи автомобилей в США рухнули на четверть: кто в лидерах?
В марте 2022 года американские дилеры реализовали 1,22 млн новых автомобилей или на 24% меньше, чем годом ранее. Падение продаж связано, прежде всего, с сокращением производства на фоне дефицита полупроводников.Читать далее
- 5 250 000 РToyota Highlander 2020 в Москве
- 4 199 999 РToyota Highlander 2019 в Москве
- 3 799 888 РToyota Highlander 2019 в Москве
- 4 898 000 РToyota Highlander 2019 в Москве
- 2 395 000 РToyota Highlander 2014 в Москве
- 3 490 000 РToyota Highlander 2015 в Москве
- 3 389 000 РToyota Highlander 2014 в Москве
- 1 599 000 РToyota Highlander 2013 в Москве
- 1 859 000 РToyota Highlander 2012 в Москве
- 1 459 000 РToyota Highlander 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий