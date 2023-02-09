Самый большой кроссовер Toyota: 367 сил и 13 подстаканников

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Точные габариты пока не сообщают, но, как утверждает Toyota, даже при занятых сиденьях третьего ряда багажник будет достаточно большим, чтобы вместить семь чемоданов. Со сложенными сидениями полезный объем возрастает до 2 775 литров, что на 396 литров больше, чем у «младшего» Highlander. В третьем ряду достаточно просторно не только для детей, но и для взрослых пассажиров. Для удобства к каждому месту подведен USB-порт, есть площадка для смартфона и пара подстаканников. В общей сложности в салоне 13 подстаканников и 7 портов USB-C. Во втором ряду можно установить раздельные кресла или трехместный диван.

Уже в базовой комплектации к услугам водителя и переднего пассажира большой 12,3-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ниже располагаются две беспроводные зарядки для смартфонов. В топовых комплектациях появляется вентиляция передних сидений, подогрев руля, розетка на 1500 Вт и сервопривод багажной двери.

Фото: Toyota

В моторную гамму вошли три силовых агрегата. Базовая модель будет предлагаться с 2,4-литровым бензиновым двигателем, кроме того, будет доступен 2,5-литровый гибрид. Оба варианта предложат как с передним, так и с полным приводом. Модели в максимальной комплектации получат трансмиссию Toyota Hybrid Max. Гибридная установка, впервые представленная вместе с Crown, увеличивает мощность этого большого кроссовера на 30 сил до 367 сил. Хотя динамика – далеко не самое главное для вместительного семейного кроссовера, в Toyota сообщили, что Grand Highlander Hybrid Max сможет разгоняться до 60 миль в час (96 км/ч) всего за 6,3 секунды.

Фото: Toyota

Сборку Toyota Grand Highlander наладят на заводе в Принстоне (США). Цены обещают назвать летом, но уже известно, что кроссовер предложат в трех уровнях оснащения: XLE, Limited или Platinum. Топовый вариант включает комплекс электронных систем безопасности, панорамный люк, точку доступа Wi-Fi 4G для пяти устройств, аудиосистему JBL с 11 динамиками и проекционный экран.

Упомянутые модели: Toyota Highlander

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