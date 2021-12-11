Самый большой лимузин на планете. Да, это считается лимузином!
Машина называется «Midnight Rider» («Полуночный всадник» или «Полуночный ездок»). Она представляет собой седельный тягач Peterbilt 329 с полуприцепом, в котором располагается дом на колёсах – самый настоящий и очень роскошный. Так почему это вообще называется лимузином? Оказывается, модель именно так официально и зарегистрирована в США: «тягач-лимузин». И, кстати, «Ездок» попал в Книгу рекордов Гиннеса: именно как самый тяжёлый в мире лимузин.
Впрочем, оставим маркетинг и юриспруденцию и не будем придираться к словам. Лучше просто познакомимся с этой чудо-машиной. Итак, длина лимузина – более 21 метра, а масса – 23 тонны. Тягач оснащён двигателем мощностью 435 «лошадей». Но, как вы понимаете, самое интересное здесь – в прицепе.
Во «Всаднике» есть три комнаты, санузел и бар. Интерьер, само собой, дорогой. Есть телевизор и отличная акустическая система. А ещё в этой машине присутствуют домработница и два бармена.
Строили машину 7 лет. Но теперь, если заказывать такой же, срок изготовления будет меньше: до 3-х лет. Цена начинается от 2,5 миллионов долларов, а дальше всё зависит от ваших пожеланий. Верхнего потолка практически нет.
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