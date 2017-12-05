5 декабря 2017, 18:01

Самый большой седан марки Cadillac прибывает в Россию

Встреча с российскими покупателями состоится в марте наступающего года, но уже сегодня известны комплектации и рублёвые цены на Cadillac CT6 американской сборки.
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  Самый большой седан марки Cadillac прибывает в Россию Cadillac CT6 Самый большой седан марки Cadillac прибывает в Россию Cadillac CT6 Самый большой седан марки Cadillac прибывает в Россию
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Заокеанский производитель представительских автомобилей решил внедриться в сегмент, который в настоящее время в России буквально оккупирован большой немецкой тройкой и японским «Лексусом».

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Напомним, что на североамериканском рынке CT6 появился ещё в 2015 году, став в модельной линейке Cadillac самым габаритным седаном при длине 5 184 мм и колёсной базе 3 109 мм. На российском рынке автомобиль будет доступен только с атмосферным V6 3.6 мощностью 335 л.с.), 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. На родине он предлагается также с 404-сильным турбированным V6 объёмом 3 литра, а в скором времени ожидается появление топовой версии с 4,2-литровым битурбированным V8.

Комплектации всего две: базовая Luxury с кожаной обивкой салона, двухзонным климат-контролем, вентиляцией и электроприводом передних кресел, подогревом задних сидений, виртуальной панелью приборов, медиасистемой с 10,2-дюймовым дисплеем, камерой кругового обзора, стеклянной крышей, светодиодным пакетом оптики, парковочным автопилотом, адаптивным круиз-контролем и электроприводом крышки багажника. Цена – 3 млн 990 тысяч рублей, то есть ниже, чем даже у корейского Genesis G90, за который у нас просят минимум 4 млн 475 тысяч рублей.

Топовая (для России) комплектация Platinum отличается более богатым набором функций и, естественно, другим уровнем роскоши. Итак, в ассортименте: адаптивная подвеска, подруливающий механизм задних колес, четырехзонный климат-контроль, обивка сидений кожей наппа, задние сиденья с электроприводом и вентиляцией, два экрана для задних пассажиров и проекционный дисплей для водителя. Эта версия обойдётся минимум в 5 млн 190 тысяч рублей, что опять-таки выгодно выделяет «американца» в сегменте Luxury (для сравнения: цены на самый «простенький» Mercedes S-Class стартуют с отметки 6 млн 270 тысяч рублей, а тот же «мерс» с подобным оснащением встанет не менее, чем в 8 миллионов.
Новинки и концепт кары Кадиллак СТ6

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Самый большой седан марки Cadillac прибывает в Россию
Заокеанский производитель представительских автомобилей решил внедриться в сегмент, который в настоящее время в России буквально оккупирован большой немецкой тройкой и японским «Лексусом».{{material_121098}}Напомним, что на североамериканском рынке CT6 появился ещё в 2015 году, став в модельной линейке Cadillac самым габаритным седаном при длине 5 184 мм и колёсной базе 3 109 мм. На российском рынке автомобиль будет доступен только с атмосферным V6 3.6 мощностью 335 л.с.), 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. На родине он предлагается также с 404-сильным турбированным V6 объёмом 3 литра, а в скором времени ожидается появление топовой версии с 4,2-литровым битурбированным V8.Комплектации всего две: базовая Luxury с кожаной обивкой салона, двухзонным климат-контролем, вентиляцией и электроприводом передних кресел, подогревом задних сидений, виртуальной панелью приборов, медиасистемой с 10,2-дюймовым дисплеем, камерой кругового обзора, стеклянной крышей, светодиодным пакетом оптики, парковочным автопилотом, адаптивным круиз-контролем и электроприводом крышки багажника. Цена – 3 млн 990 тысяч рублей, то есть ниже, чем даже у корейского Genesis G90, за который у нас просят минимум 4 млн 475 тысяч рублей.Топовая (для России) комплектация Platinum отличается более богатым набором функций и, естественно, другим уровнем роскоши. Итак, в ассортименте: адаптивная подвеска, подруливающий механизм задних колес, четырехзонный климат-контроль, обивка сидений кожей наппа, задние сиденья с электроприводом и вентиляцией, два экрана для задних пассажиров и проекционный дисплей для водителя. Эта версия обойдётся минимум в 5 млн 190 тысяч рублей, что опять-таки выгодно выделяет «американца» в сегменте Luxury (для сравнения: цены на самый «простенький» Mercedes S-Class стартуют с отметки 6 млн 270 тысяч рублей, а тот же «мерс» с подобным оснащением встанет не менее, чем в 8 миллионов.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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