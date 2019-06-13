13 июня 2019, 09:00

Самый большой тест-парк ŠKODA в Петербурге

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Хотите купить ŠKODA, но не знаете какой объем двигателя выбрать? Или какое сочетание двигателя и коробки передач обеспечит Вам наибольший комфорт ежедневной езды? Хотите прочувствовать атмосферу и узнать лучше самые интересные комплектации? Попробовать все доступные опции?
Самый большой тест парк ŠKODA в Петербурге
Самый большой тест парк ŠKODA в Петербурге
Самый большой тест парк ŠKODA в Петербурге
Самый большой тест парк ŠKODA в Петербурге
Самый большой тест парк ŠKODA в Петербурге
Самый большой тест парк ŠKODA в Петербурге
Самый большой тест парк ŠKODA в Петербурге
Самый большой тест парк ŠKODA в Петербурге
Гриффин-Авто, официальный дилер SKODA - лучший дилер SKODA в России* представляет самый полный парк Шкода на тест-драйве - 10 авто в различных модификациях!

Помимо этого, только здесь для тест-драйва:
 
  • трасса в городском формате с продолжительным отрезком для разгона, где Вы в скоростном режиме сможете оценить динамические характеристики автомобиля;
  • и участок дороги с полным набором внедорожных свойств – крутые ямы и полное отсутствие асфальтового покрытия.
    Ранее мы писали
    ŠKODA KODIAQ привычно ассоциируется с образами загородных дорог, высоких сосен, мифов Калевалы… Однако, чтобы ...
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ŠKODA - семейный автомобиль, поэтому Вы можете приехать на тест-драйв всей семьей, а сотрудники Гриффин-Авто установят в тестовый автомобиль детские кресла необходимой весовой/возрастной категории - просто укажите это пожелание при записи.
 
Первый семейный внедорожник SKODA KODIAQ представлен на тест-драйве в четырёх версиях, включая эксклюзивную комплектацию с пакетом SportLine - единственный автомобиль в Петербурге!

SKODA Kodiaq Ambition 1.4 TSI (150 л.с.) авт.-6 (DSG) 4x4
SKODA Kodiaq Style 1.4 TSI (150 л.с.) ручн.-6 4x4
SKODA Kodiaq Style 2.0 TDI (150 л.с.) авт.-7 (DSG) 4x4
SKODA Kodiaq SportLine 2.0 TSI (180 л.с.) авт.-7 (DSG) 4x4

Комфортный лифтбэк с самым большим багажником в классе - SKODA OCTAVIA в двух вариантах:

SKODA Octavia Style 1.4 TSI (150 л.с.) ручн.-6
SKODA Octavia Style 1.8 TSI (180 л.с.) авт.-7 (DSG)

Яркий и компактный лифтбэк ŠKODA Rapid в трёх вариантах сочетания двигателя и коробки передач: 

SKODA Rapid MonteCarlo 1.4 (125 л.с.) авт.-7 (DSG)
SKODA Rapid MonteCarlo 1.6 (110 л.с.) ручн.-5
SKODA Rapid Style 1.6 (110 л.с.) авт.-6

Элегантный, эргономичный и просторный  бизнес-седан ŠKODA Superb в эксклюзивной полноприводной версии с пакетом SportLine - только в Гриффин-Авто!
Superb SportLine 2.0 TSI (280 л.с.) авт.-6 (DSG) 4x4

Все автомобили SKODA тестового парка Гриффин-Авто имеют максимальную комплектацию – Вы сможете детально испробовать в действии множество дополнительных опций и знаменитых решений SKODA "Simply Clever", которые не входят в стандартные комплектации.

Какая ŠKODA станет Вашим выбором?
Узнайте прямо сейчас! Запишитесь на МЕГА тест-драйв в Гриффин-Авто!
Ждём Вас в нашем официальном дилерском центре SKODA на ул. Симонова, д.14!
+7 (812) 441-39-39, www.griffin-auto.ru

*по данным SKODA AUTO Russia в 2018 году.

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Самый большой тест-парк ŠKODA в Петербурге
Гриффин-Авто, официальный дилер SKODA - лучший дилер SKODA в России* представляет самый полный парк Шкода на тест-драйве - 10 авто в различных модификациях!Помимо этого, только здесь для тест-драйва: трасса в городском формате с продолжительным отрезком для разгона, где Вы в скоростном режиме сможете оценить динамические характеристики автомобиля;и участок дороги с полным набором внедорожных свойств – крутые ямы и полное отсутствие асфальтового покрытия.{{material_126243}}ŠKODA - семейный автомобиль, поэтому Вы можете приехать на тест-драйв всей семьей, а сотрудники Гриффин-Авто установят в тестовый автомобиль детские кресла необходимой весовой/возрастной категории - просто укажите это пожелание при записи. Первый семейный внедорожник SKODA KODIAQ представлен на тест-драйве в четырёх версиях, включая эксклюзивную комплектацию с пакетом SportLine - единственный автомобиль в Петербурге!SKODA Kodiaq Ambition 1.4 TSI (150 л.с.) авт.-6 (DSG) 4x4SKODA Kodiaq Style 1.4 TSI (150 л.с.) ручн.-6 4x4SKODA Kodiaq Style 2.0 TDI (150 л.с.) авт.-7 (DSG) 4x4SKODA Kodiaq SportLine 2.0 TSI (180 л.с.) авт.-7 (DSG) 4x4Комфортный лифтбэк с самым большим багажником в классе - SKODA OCTAVIA в двух вариантах:SKODA Octavia Style 1.4 TSI (150 л.с.) ручн.-6SKODA Octavia Style 1.8 TSI (180 л.с.) авт.-7 (DSG)Яркий и компактный лифтбэк ŠKODA Rapid в трёх вариантах сочетания двигателя и коробки передач: SKODA Rapid MonteCarlo 1.4 (125 л.с.) авт.-7 (DSG)SKODA Rapid MonteCarlo 1.6 (110 л.с.) ручн.-5SKODA Rapid Style 1.6 (110 л.с.) авт.-6Элегантный, эргономичный и просторный  бизнес-седан ŠKODA Superb в эксклюзивной полноприводной версии с пакетом SportLine - только в Гриффин-Авто!Superb SportLine 2.0 TSI (280 л.с.) авт.-6 (DSG) 4x4Все автомобили SKODA тестового парка Гриффин-Авто имеют максимальную комплектацию – Вы сможете детально испробовать в действии множество дополнительных опций и знаменитых решений SKODA "Simply Clever", которые не входят в стандартные комплектации.Какая ŠKODA станет Вашим выбором?Узнайте прямо сейчас! Запишитесь на МЕГА тест-драйв в Гриффин-Авто!Ждём Вас в нашем официальном дилерском центре SKODA на ул. Симонова, д.14!+7 (812) 441-39-39, www.griffin-auto.ru*по данным SKODA AUTO Russia в 2018 году.
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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