13 июня 2019, 09:00
Самый большой тест-парк ŠKODA в Петербурге
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Хотите купить ŠKODA, но не знаете какой объем двигателя выбрать? Или какое сочетание двигателя и коробки передач обеспечит Вам наибольший комфорт ежедневной езды? Хотите прочувствовать атмосферу и узнать лучше самые интересные комплектации? Попробовать все доступные опции?
Гриффин-Авто, официальный дилер SKODA - лучший дилер SKODA в России* представляет самый полный парк Шкода на тест-драйве - 10 авто в различных модификациях!
Помимо этого, только здесь для тест-драйва:
- трасса в городском формате с продолжительным отрезком для разгона, где Вы в скоростном режиме сможете оценить динамические характеристики автомобиля;
- и участок дороги с полным набором внедорожных свойств – крутые ямы и полное отсутствие асфальтового покрытия.
Ранее мы писалиŠKODA KODIAQ привычно ассоциируется с образами загородных дорог, высоких сосен, мифов Калевалы… Однако, чтобы ...Читать далее
ŠKODA - семейный автомобиль, поэтому Вы можете приехать на тест-драйв всей семьей, а сотрудники Гриффин-Авто установят в тестовый автомобиль детские кресла необходимой весовой/возрастной категории - просто укажите это пожелание при записи.
Первый семейный внедорожник SKODA KODIAQ представлен на тест-драйве в четырёх версиях, включая эксклюзивную комплектацию с пакетом SportLine - единственный автомобиль в Петербурге!
SKODA Kodiaq Ambition 1.4 TSI (150 л.с.) авт.-6 (DSG) 4x4
SKODA Kodiaq Style 1.4 TSI (150 л.с.) ручн.-6 4x4
SKODA Kodiaq Style 2.0 TDI (150 л.с.) авт.-7 (DSG) 4x4
SKODA Kodiaq SportLine 2.0 TSI (180 л.с.) авт.-7 (DSG) 4x4
Комфортный лифтбэк с самым большим багажником в классе - SKODA OCTAVIA в двух вариантах:
SKODA Octavia Style 1.4 TSI (150 л.с.) ручн.-6
SKODA Octavia Style 1.8 TSI (180 л.с.) авт.-7 (DSG)
Яркий и компактный лифтбэк ŠKODA Rapid в трёх вариантах сочетания двигателя и коробки передач:
SKODA Rapid MonteCarlo 1.4 (125 л.с.) авт.-7 (DSG)
SKODA Rapid MonteCarlo 1.6 (110 л.с.) ручн.-5
SKODA Rapid Style 1.6 (110 л.с.) авт.-6
Элегантный, эргономичный и просторный бизнес-седан ŠKODA Superb в эксклюзивной полноприводной версии с пакетом SportLine - только в Гриффин-Авто!
Superb SportLine 2.0 TSI (280 л.с.) авт.-6 (DSG) 4x4
Все автомобили SKODA тестового парка Гриффин-Авто имеют максимальную комплектацию – Вы сможете детально испробовать в действии множество дополнительных опций и знаменитых решений SKODA "Simply Clever", которые не входят в стандартные комплектации.
Какая ŠKODA станет Вашим выбором?
Узнайте прямо сейчас! Запишитесь на МЕГА тест-драйв в Гриффин-Авто!
Ждём Вас в нашем официальном дилерском центре SKODA на ул. Симонова, д.14!
+7 (812) 441-39-39, www.griffin-auto.ru
*по данным SKODA AUTO Russia в 2018 году.
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