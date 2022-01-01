Самый большой в мире автокран: как он выглядит и что может делать
Автокран-рекордсмен был создан китайской компанией Zoomlion на двенадцатиосном шасси с приводом 24х24. Длина машины – почти 22 метра, а ширина – более 3-х. Она оборудована специальной балансировочной системой, которая при движении равномерно распределяет нагрузку на колёса. Максимальная скорость – 75 км/ч. Для такой техники это довольно много.
Вес автокрана – 96 тонн, а максимальная грузоподъёмность – целых 2 000. Правда, она достигается только когда вылет стрелы не превышает 2,5 метров. Стрела состоит из 8 секций. Она может поднимать груз на высоту до 106 метров. Высота самой машины – около 4. Устойчивость во время работы обеспечивается четырьмя большими выдвижными опорами.
Стоимость чудо-крана – 1 300 000 долларов. Надо сказать, несмотря на рекордную грузоподъёмность, машина имеет свои недостатки. Работать этот кран может только на очень ровной поверхности. Прошлый рекордсмен – немецкий Liebherr LTM 11200-9.1, способный поднимать 1 500 тонн – был гораздо более устойчив.
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