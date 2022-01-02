Самый большой в мире экскаватор-драглайн
Что такое драглайн? Это – одноковшовый экскаватор, ковш которого приводится в действие не гидравлической системой, а тросами и лебёдками. Такие машины применяются для земляных работ больших объёмов.
Итак, самый большой в мире экскаватор-драглайн называется, а, точнее, назывался Big Muskie («Здоровяк»). Он был построен в 1969 году американской компанией под названием «Bucyrus International». Машина предназначалась для работы на одном угольном разрезе, где и проработала 30 лет, после чего была демонтирована.
Длина «Здоровяка» достигала почти 150 метров, ширина – около 46, а высота – почти 68. Весила машина 13 000 тонн. Объём ковша составлял 168 кубических метров! В него смогло бы поместиться 12 средненьких легковых автомобилей.
В действие экскаватор приводился электричеством: к нему подводился кабель. Мощность, потребляемая Big Muskie, была эквивалентна мощности, потребляемой примерно 27 500 средними квартирами! Без гидравлики здесь тоже не обошлось, но с её помощью «Здоровяк» не копал, а передвигался. Она приводила в движение механизм шагающего хода.
За свою жизнь Big Muskie переместил около 465 000 000 горных пород. С помощью этой машины было добыто 20 миллионов тонн угля. Кстати, стоил гигант 25 000 000 долларов – и это в 60-х годах XX века.
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