Самый быстрый дрэг в истории: победитель умудрился разогнался до 432 км/ч за 5 секунд (видео)

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Рекорд был установлен в минувшие выходные на трассе Virginia Motorsports Park (Вирджиния, США). 64-летний мотогонщик Ларри Макбрайд, по прозвищу «Человек-паук», установил абсолютный рекорд, показав лучшую скорость в истории дрэг-рейсинга. На коротком отрезке в 402 метра он сумел разогнаться до 268,38 миль/час или 431,92 км/ч. Всю дистанцию гонщик преодолел за 5,61 секунды. Если вам интересно, то предыдущий рекорд (265,95 миль/час) тоже принадлежал Ларри Макбрайду.

Макбрайд – ветеран мотогонок, он участвует в соревнованиях уже более 40 лет. В интервью журналистам он сказал, что главной задачей было удержать мотоцикл в полосе. На видео можно заметить, как байк уводит вправо. Макбрайд заявил, что ему пришлось немного «покрутить педали»: нажать на задний тормоз, чтобы выровнять мотоцикл. Гонщик уверен, что может ехать еще быстрее и 270 миль/час – его следующая цель.

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