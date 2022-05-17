17 мая 2022, 08:17
Самый быстрый дрэг в истории: победитель умудрился разогнался до 432 км/ч за 5 секунд (видео)
Дрэговые заезды на четверть мили (402 метра) очень популярны в США. Обычно в них участвуют спорткары или специально подготовленные хот-роды. Но иногда на старт выходят и мотоциклы.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Фото: thedrive.com
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Макбрайд – ветеран мотогонок, он участвует в соревнованиях уже более 40 лет. В интервью журналистам он сказал, что главной задачей было удержать мотоцикл в полосе. На видео можно заметить, как байк уводит вправо. Макбрайд заявил, что ему пришлось немного «покрутить педали»: нажать на задний тормоз, чтобы выровнять мотоцикл. Гонщик уверен, что может ехать еще быстрее и 270 миль/час – его следующая цель.
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