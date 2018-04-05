5 апреля 2018, 13:15
Самый быстрый Koenigsegg сняли с производства
Компания Koenigsegg объявила о завершении выпуска мощной RS-версии гиперкара Agera. Модель по праву может считаться самым быстрым серийным автомобилем в мире. На ее счету пять рекордов скорости.
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Гиперкар Koenigsegg Agera RS достиг 400 км/ч и полностью остановился за 36,4 секунды. Этот результат на 5 ...Читать далее
Koenigsegg Agera RS дебютировал в 2015 году на автосалоне в Женеве. Гиперкар оснастили 5-литровым битурбо V8 мощностью 1 144 л.с. Позже производительность мотора удалось увеличить до 1 341 л.с. В общей сложности Koenigsegg выпустил 25 гиперкаров Agera RS. Последний 26-ой автомобиль собрали несколько дней назад взамен поврежденного на тестах Agera RS Gryphon. А заводской образец продали частному коллекционеру.
По неподтвержденной информации, компания планирует выпустить еще три экземпляра Agera RS в прощальной версии Final Edition, чтобы довести общий тираж модели до 30 экземпляров. После завершения производства Agera, Koenigsegg сосредоточится на выпуске супергибрида Regera и, возможно, разработает новую модель с ДВС.
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Отзывы по теме
Что-то отзывов маловато :)
где можно купить?
| Кому: kas100 Согласен с oksana2020. В самих же ПДД указано это. Грубо говоря, водитель должен пристегнуть все, что должно пристегиваться. За то, что ремни не предусмотрены заводом изготовителем оштрафовать вас не имеют законного права.
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