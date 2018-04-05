5 апреля 2018, 13:15

Самый быстрый Koenigsegg сняли с производства

Компания Koenigsegg объявила о завершении выпуска мощной RS-версии гиперкара Agera. Модель по праву может считаться самым быстрым серийным автомобилем в мире. На ее счету пять рекордов скорости.
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Самый быстрый Koenigsegg сняли с производства Koenigsegg
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Гиперкар Koenigsegg Agera RS достиг 400 км/ч и полностью остановился за 36,4 секунды. Этот результат на 5 ...
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В прошлом году на трассе в Неваде гиперкар установил сразу несколько новых рекордов. Например, показал самую высокую скорость на дороге общего пользования – 457,94 км/ч. Тогда же автомобиль побил рекорды по скорости на миле (444,76 км/ч) и километре (445,63 км/ч) дорог общего пользования. Agera RS улучшил собственный рекорд в упражнении 0-400-0 км/ч, на которое потратил всего 33,29 секунды. И, наконец, установил новый рекорд максимальной скорости для серийного автомобиля – 447,19 км/ч.

Koenigsegg Agera RS дебютировал в 2015 году на автосалоне в Женеве. Гиперкар оснастили 5-литровым битурбо V8 мощностью 1 144 л.с. Позже производительность мотора удалось увеличить до 1 341 л.с. В общей сложности Koenigsegg выпустил 25 гиперкаров Agera RS. Последний 26-ой автомобиль собрали несколько дней назад взамен поврежденного на тестах Agera RS Gryphon. А заводской образец продали частному коллекционеру.

По неподтвержденной информации, компания планирует выпустить еще три экземпляра Agera RS в прощальной версии Final Edition, чтобы довести общий тираж модели до 30 экземпляров. После завершения производства Agera, Koenigsegg сосредоточится на выпуске супергибрида Regera и, возможно, разработает новую модель с ДВС.
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Отзывы по теме
Форум Koenigsegg CC
Что-то отзывов маловато :)
eXabito
стекло кварцевое оптическое
где можно купить?
Иван
Ремень безопасности не предусмотрен конструкцией
| Кому: kas100 Согласен с oksana2020. В самих же ПДД указано это. Грубо говоря, водитель должен пристегнуть все, что должно пристегиваться. За то, что ремни не предусмотрены заводом изготовителем оштрафовать вас не имеют законного права.
Virusoid
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Самый быстрый Koenigsegg сняли с производства
{{material_121258}}В прошлом году на трассе в Неваде гиперкар установил сразу несколько новых рекордов. Например, показал самую высокую скорость на дороге общего пользования – 457,94 км/ч. Тогда же автомобиль побил рекорды по скорости на миле (444,76 км/ч) и километре (445,63 км/ч) дорог общего пользования. Agera RS улучшил собственный рекорд в упражнении 0-400-0 км/ч, на которое потратил всего 33,29 секунды. И, наконец, установил новый рекорд максимальной скорости для серийного автомобиля – 447,19 км/ч.Koenigsegg Agera RS дебютировал в 2015 году на автосалоне в Женеве. Гиперкар оснастили 5-литровым битурбо V8 мощностью 1 144 л.с. Позже производительность мотора удалось увеличить до 1 341 л.с. В общей сложности Koenigsegg выпустил 25 гиперкаров Agera RS. Последний 26-ой автомобиль собрали несколько дней назад взамен поврежденного на тестах Agera RS Gryphon. А заводской образец продали частному коллекционеру.По неподтвержденной информации, компания планирует выпустить еще три экземпляра Agera RS в прощальной версии Final Edition, чтобы довести общий тираж модели до 30 экземпляров. После завершения производства Agera, Koenigsegg сосредоточится на выпуске супергибрида Regera и, возможно, разработает новую модель с ДВС.
2018-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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