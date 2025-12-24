Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 09:36

Легендарный байк из начала XX века удивил телеведущего — что пошло не так?

В 1907 году скорость была уделом поездов и паровых машин. Но один человек изменил все, разогнавшись до невероятных 136 миль в час (219 км). Его мотоцикл стал сенсацией, а спустя столетие оказался в центре внимания в гараже Джея Лено. Что произошло, когда байк завели вновь? Неожиданный поворот событий ждал всех присутствующих.

В начале XX века мир только начинал отказываться от лошадей и паровых двигателей, а авиация еще была в зачаточном состоянии. В 1907 году уголь стал основным источником энергии, в результате которого были изобретены быстрые и транспортные методы производства угля. Однако именно тогда американский пионер авиации решил попробовать свои силы не в небе, а на земле, и стал самым быстрым человеком на планете, разогнавшись до 136 миль в час (219 км) на мотоцикле.

Этот исторический байк, спустя более века, оказался в центре внимания знаменитого гаража Джея Лено. Ведущий, известный своей страстью к телевидению и престижным транспортным средствам, решил вывести на публику популярный классический мотоцикл, который когда-то потряс весь мир своими скоростными возможностями.

Как сообщает Autoevolution, попытка завести этот раритет обернулась неожиданным происшествием. При запуске двигатель начал работать нестабильно, и из-под корпуса вырвалась струя масла, которая попала прямо на Джея Лено. Несмотря на это, ведущий не растерялся и продолжил знакомить зрителей с особенностями мотоцикла и характером этого уникального раритета.

Мотоцикл, созданный более ста лет назад, до сих пор способен удивлять не только своей скоростью, но и техническими решениями, опередившими его время. В те годы подобные машины были настоящим прорывом, а их создатели - настоящими энтузиастами, готовыми рисковать ради новых рекордов. Байк, побывавший в гараже Лено, стал символом эпохи, когда, возможно, граница только начинала раздвигаться.

Сегодня такие экспонаты – редкость, и каждый их выпуск превращается в настоящее событие для поклонников техники истории. Несмотря на техническую сложность и неожиданные сюрпризы, подобные явления позволяют ощутить дух времени и оценить, каков был путь развития мототехники за последние сто лет.

