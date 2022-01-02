Самый быстрый паромобиль
Нынешний рекорд был установлен в 2009 году британским паромобилем под названием «Inspiration» (в переводе на русский – «Вдохновение»). Машина была создана группой английских энтузиастов. Во время рекордного заезда за рулём «паровозика» сидел Чарльз Бернетт III – он же являлся главным спонсором всего проекта.
Inspiration приводился в движение с помощью двух турбин, в которые подавался пар под большим давлением. Мощность этой силовой установки составила 360 лошадиных сил. Визуально машина немного напоминало самолёт (правда, без крыльев). Длина болида была более 7,5 метров.
Заезд проходил в пустыне Мохаве (Калифорния, США). Так до какой же скорости разогналась эта паровая машина? «Максималка» составила 243,15 км/ч.
Мало это или много? Для гоночного болида с привычным всем двигателем внутреннего сгорания – конечно, результат очень слабый. Но для машины, приводимой в движение паром это действительно круто! Этот паромобиль был прозван «самым быстрым чайником в мире». Согласитесь, прозвище – почётное!
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