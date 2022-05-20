Самый быстрый в мире пикап с реактивными двигателями (видео)

Сейчас пикап принадлежит Хайдену Проффитту, который купил его непосредственно у самого Шокли. Автомобиль, созданный в начале 1990-х годов, стал копией классического грузовичка Chevrolet образца 1957 года. Кузовные панели Шокли изготовил из стекловолокна, а на грузовой платформе установил пару реактивных двигателей Westinghouse J34 от списанного учебно-тренировочного самолета T-2 Buckeye ВМФ. Сообща двигатели выдают примерно 25 000 лошадиных сил. Сам автомобиль при этом весит не более двух тонн.

Нынешний владелец пикапа питает слабость к реактивным двигателям. В молодости он служил в ВВС США механиком истребителя F-15 и бомбардировщика B-2. Он ухватился за шанс получить двухмоторный пикап Шокли, переименовав его в Hot Streak II в честь драгстера своего деда.

Пикап может развивать скорость до 560 км/ч, правда самому владельцу удалось разогнаться «всего» до 545 км/ч. Причем ускорение занимает всего несколько секунд. Когда надо затормозить, сзади выстреливают парашюты и пилот испытывает перегрузки до 10g.

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