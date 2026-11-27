27 ноября 2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.
В мире электровелосипедов конкуренция становится все жестче, а производители из Китая продолжают удивлять не только ценами, но и техническими решениями. На этот раз на рынке появился Aipas M2 Pro Xterrain — электробайк, который уже называют самым дешевым в своем классе в США. Цена в 950 долларов (около 78 тысяч рублей по текущему курсу) за полный привод, толстые шины и внушительную грузоподъемность выглядит заманчиво. Но что скрывается за этой доступностью?
Первое, что бросается в глаза — это массивная конструкция. Рама выполнена из алюминия, а общий вес байка составляет 41 кг. Для сравнения, большинство городских электровелосипедов весят вдвое меньше. Но у M2 Pro Xterrain есть оправдание: он рассчитан на перевозку до 227 кг груза, что на 23 кг больше, чем у большинства конкурентов. Такой запас прочности позволяет использовать байк не только для прогулок, но и для доставки или перевозки тяжелых вещей.
Толстые шины — еще одна отличительная черта модели. Они обеспечивают хорошую проходимость по бездорожью и устойчивость на скользких поверхностях. Однако у таких шин есть и минусы: они тяжелее, быстрее изнашиваются и чаще требуют ремонта. Владелец такого байка должен быть готов к частым визитам в мастерскую, особенно если использовать велосипед для интенсивной эксплуатации.
С точки зрения подвески, Aipas M2 Pro Xterrain оснащен как передней, так и задней амортизацией. Передняя вилка имеет ход 100 мм, а задняя часть выполнена по максимально простой схеме — без сложных рычагов и прогрессии. Это удешевляет конструкцию, но сказывается на комфорте и управляемости. Для городских дорог этого достаточно, но на серьезном бездорожье байк может быстро «устать».
Мотор — один из главных козырей модели. Установлен двигатель Bafang мощностью до 1800 Вт, с максимальным крутящим моментом 110 Нм. По заявлению производителя, мотор способен работать более 200 000 часов и развивать до 4478 об/мин. Максимальная скорость — 58 км/ч, что значительно превышает разрешенные для электровелосипедов 45 км/ч. На практике это значит, что использовать байк на дорогах общего пользования можно только на свой страх и риск — формально он не соответствует требованиям ПДД для электровелосипедов.
Запас хода тоже впечатляет: при средней скорости 58 км/ч и весе райдера 80 кг, байк способен проехать до 64 км на одном заряде. Если снизить скорость и использовать педали, можно рассчитывать на 137 км. Для тяжелого и мощного электробайка это достойный результат, особенно если учесть цену.
Оснащение у M2 Pro Xterrain простое: базовая светотехника, дешевая приборная панель, бюджетная трансмиссия Shimano и механические дисковые тормоза. Последний пункт вызывает вопросы — при такой массе и скорости механика может оказаться недостаточно эффективной. Для безопасности лучше сразу заменить их на гидравлические аналоги, иначе риск аварии возрастает.
Внешний вид байка — на любителя. Массивная нижняя труба, простые усилия и минимум дизайнерских изысков выдают китайское происхождение. Но практичность на первом месте: есть багажник сзади и крепления для корзины спереди, что удобно для перевозки грузов.
Отзывы покупателей на сайте производителя в основном положительные: из 738 отзывов только 6 негативных. Пользователи отмечают мощность, запас хода и грузоподъемность, но жалуются на вес и простую комплектацию. Впрочем, за 950 долларов сложно ожидать премиум-уровня.
В итоге, Aipas M2 Pro Xterrain — это рабочая лошадка для тех, кто ищет недорогой, мощный и грузоподъемный электровелосипед. Но экономия достигается за счет простых комплектующих и спорных решений по безопасности. Перед покупкой стоит взвесить все плюсы и минусы, а главное — подумать о замене тормозов и регулярном обслуживании.
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