Самый дешевый новой автомобиль на российском рынке родом из Казахстана
Фото: auto.ru
Модель оснащается скромным и безальтернативным бензиновым мотором объемом 0,8 литра и мощностью 38 сил, который работает в паре с «механикой». Максимальная скорость не превышает по паспорту 100 км/ч, и чтобы набрать ее Chevrolet Damas потребуется больше 40 секунд. Сейчас некоторые дилеры возят минивэны Chevrolet Damas в Россию по схеме параллельного импорта. Например, в одном из омских автосалонов за машину просят 609 900 рублей. По мере приближения к Москве цены у дилеров растут. В Нижнем Новгороде похожий автомобиль стоит уже 830 000 рублей, а в самой столице – 1 050 000 рублей.
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29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
В каждом автомобиле должен быть огнетушитель объемом не менее двух литров. Существует, по крайней мере, пять типов огнетушителей. Какой из них лучше выбрать?Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
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