Самый дешевый новой автомобиль на российском рынке родом из Казахстана

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Компактный минивэн Damas хорошо знаком российским автолюбителям. В 1990-е модель официально продавалась у нас под брендом Daewoo. С тех пор автомобиль мало изменился. Длина кузова в 3,5 метра не помешала втиснуть в салон три ряда сидений. Формально автомобиль числится 7-местным, но в третьем ряду будет комфортно только детям. Сборку модели под маркой Chevrolet в 2020 году наладили в Казахстане на Костанайском автомобильном заводе в партнерстве с коллегами из UzAuto.

Модель оснащается скромным и безальтернативным бензиновым мотором объемом 0,8 литра и мощностью 38 сил, который работает в паре с «механикой». Максимальная скорость не превышает по паспорту 100 км/ч, и чтобы набрать ее Chevrolet Damas потребуется больше 40 секунд. Сейчас некоторые дилеры возят минивэны Chevrolet Damas в Россию по схеме параллельного импорта. Например, в одном из омских автосалонов за машину просят 609 900 рублей. По мере приближения к Москве цены у дилеров растут. В Нижнем Новгороде похожий автомобиль стоит уже 830 000 рублей, а в самой столице – 1 050 000 рублей.

Упомянутые модели: Chevrolet Damas

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