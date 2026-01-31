История о том, как обычный энтузиаст купил старый пикап за 366 долларов и превратил его в прибыльный инструмент для уборки снега

31 января 2026, 13:21
Самый дешевый подержанный пикап Нью-Джерси: как старый грузовик окупился за сутки
Самый дешевый подержанный пикап Нью-Джерси: как старый грузовик окупился за сутки
В условиях, когда новые пикапы стоят как квартира, один из блогеров решил проверить, можно ли заработать на уборке снега, купив самый дешевый подержанный грузовик. Эксперимент оказался неожиданно успешным и показал, что даже старый автомобиль способен приносить доход. Почему эта история важна для всех, кто ищет альтернативные способы заработка на авто - читайте в нашем материале.
В условиях заоблачных цен на новые автомобили многие обращаются к рынку подержанных машин. История Джона Хасбрука из Нью-Джерси — яркий пример того, как можно начать бизнес с минимальными вложениями.
Вместо того чтобы брать кредит на современный грузовик, Джон купил самый дешевый подержанный пикап в своем штате — всего за 366 долларов. Уже через день машина полностью окупила себя, став инструментом для заработка на уборке снега.
Джон, ведущий YouTube-канала HonJazzz, вместе с братом решил проверить, можно ли заработать, имея не новый, а старый и потрепанный грузовик. В снежную зиму, когда спрос на расчистку дворов и парковок резко растет, даже такая техника может приносить стабильный доход. Как сообщает AutoEvolution, братьям не только удалось добиться успеха, но и наглядно доказать: для начала своего дела не всегда нужны серьезные инвестиции.
Купленный за символическую сумму пикап был далек от идеала: ржавчина, изношенные детали, непрезентабельный вид. Однако для уборки снега важнее надежность и простота конструкции. Братья подготовили автомобиль к сезону: проверили основные узлы, установили недорогой отвал и начали искать клиентов. В первый же рабочий день они заработали сумму, которая покрыла все расходы на покупку и первичное обслуживание.
Этот опыт стал откровением для многих, кто считал, что для заработка на транспорте требуются большие деньги. Оказывается, даже старый грузовик может приносить прибыль, если подойти к делу с умом и энтузиазмом. Более того, такая стратегия минимизирует риски: в случае поломки потери будут невелики, а при удачном стечении обстоятельств доход может превзойти ожидания.
История Джона Хасбрука — не просто пример удачного вложения. Это напоминание, что в условиях экономической нестабильности и высоких цен на новую технику подержанные автомобили могут стать отличной альтернативой для тех, кто ищет дополнительные источники дохода. Особенно это актуально в регионах с суровыми зимами, где спрос на уборку снега стабильно высок. Такой подход позволяет не только сэкономить, но и быстро вернуть вложения, а иногда — заработать даже больше, чем планировалось.
Похожие материалы
-
31.01.2026, 13:37
Суровая зима и Subaru Forester: испытание снегом и льдом раскрывает характер модели
Subaru Forester традиционно считается самой выносливой моделью бренда. В условиях российской зимы этот кроссовер проявляет свои сильные стороны: проходимость, практичность и управляемость. Почему Forester до сих пор остается актуальным выбором для тех, кто не боится непогоды - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 12:58
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.Читать далее
-
31.01.2026, 10:11
Как избежать дорогостоящего ремонта АКПП: главные ошибки и профилактика
Автоматическая коробка передач требует особого внимания: малейшая ошибка в обслуживании может обернуться крупными расходами. Эксперт объяснил, какие привычки автовладельцев чаще всего приводят к поломкам и почему не стоит экономить на деталях. Сейчас, когда сроки поставки запчастей растягиваются на месяцы, эта информация особенно актуальна.Читать далее
-
31.01.2026, 08:15
Замена ремня ГРМ: как попытка сэкономить может привести к огромным расходам
Многие водители откладывают замену ремня ГРМ, надеясь сэкономить. Но иногда это решение оборачивается серьезными проблемами. Почему не стоит рисковать и как избежать лишних трат - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 07:56
Toyota RAV4 2026: что изменилось и стоит ли платить больше за новую версию
Toyota RAV4 2026 года заметно преобразился внутри и получил современные электронные системы, но техническая база осталась прежней. Разбираемся, насколько оправдана разница в цене между новым и прошлым поколением.Читать далее
-
31.01.2026, 07:42
Как появилось имя «Жигули» у ВАЗ-2101: неожиданные факты и забытые детали
Название «Жигули» для ВАЗ-2101 не случайно: за ним скрывается целый пласт истории, географии и советских традиций. Как проходил конкурс, почему не выбрали другие варианты и что изменилось для экспорта - рассказываем подробно.Читать далее
-
31.01.2026, 07:31
20 000 км на дизельном Haval H9: что выявила эксплуатация большого рамного внедорожника
Дизельный Haval H9 прошел 20 000 км по российским дорогам и бездорожью. В материале - реальные плюсы и минусы, особенности эксплуатации, расходы и нюансы, которые могут повлиять на выбор внедорожника в 2026 году.Читать далее
-
31.01.2026, 07:07
Когда штраф за непропуск пешехода на переходе можно оспорить по закону
Водители часто сталкиваются с неоднозначными ситуациями на пешеходных переходах, когда инспектор выписывает штраф за непропуск пешехода. Эксперт разобрал, когда наказание можно отменить и что важно учитывать.Читать далее
-
31.01.2026, 06:39
Какие подержанные авто в России чаще всего приносят владельцам проблемы и убытки
Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
31.01.2026, 06:21
Сколько реально стоит владение новым Solaris HS: подробные расчеты на 5 лет
Аналитики оценили полную стоимость владения седаном Solaris HS, который выпускается в Санкт-Петербурге. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание, налоги и потери в цене. Почему эти цифры важны для покупателей - в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
31.01.2026, 13:37
Суровая зима и Subaru Forester: испытание снегом и льдом раскрывает характер модели
Subaru Forester традиционно считается самой выносливой моделью бренда. В условиях российской зимы этот кроссовер проявляет свои сильные стороны: проходимость, практичность и управляемость. Почему Forester до сих пор остается актуальным выбором для тех, кто не боится непогоды - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 12:58
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.Читать далее
-
31.01.2026, 10:11
Как избежать дорогостоящего ремонта АКПП: главные ошибки и профилактика
Автоматическая коробка передач требует особого внимания: малейшая ошибка в обслуживании может обернуться крупными расходами. Эксперт объяснил, какие привычки автовладельцев чаще всего приводят к поломкам и почему не стоит экономить на деталях. Сейчас, когда сроки поставки запчастей растягиваются на месяцы, эта информация особенно актуальна.Читать далее
-
31.01.2026, 08:15
Замена ремня ГРМ: как попытка сэкономить может привести к огромным расходам
Многие водители откладывают замену ремня ГРМ, надеясь сэкономить. Но иногда это решение оборачивается серьезными проблемами. Почему не стоит рисковать и как избежать лишних трат - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 07:56
Toyota RAV4 2026: что изменилось и стоит ли платить больше за новую версию
Toyota RAV4 2026 года заметно преобразился внутри и получил современные электронные системы, но техническая база осталась прежней. Разбираемся, насколько оправдана разница в цене между новым и прошлым поколением.Читать далее
-
31.01.2026, 07:42
Как появилось имя «Жигули» у ВАЗ-2101: неожиданные факты и забытые детали
Название «Жигули» для ВАЗ-2101 не случайно: за ним скрывается целый пласт истории, географии и советских традиций. Как проходил конкурс, почему не выбрали другие варианты и что изменилось для экспорта - рассказываем подробно.Читать далее
-
31.01.2026, 07:31
20 000 км на дизельном Haval H9: что выявила эксплуатация большого рамного внедорожника
Дизельный Haval H9 прошел 20 000 км по российским дорогам и бездорожью. В материале - реальные плюсы и минусы, особенности эксплуатации, расходы и нюансы, которые могут повлиять на выбор внедорожника в 2026 году.Читать далее
-
31.01.2026, 07:07
Когда штраф за непропуск пешехода на переходе можно оспорить по закону
Водители часто сталкиваются с неоднозначными ситуациями на пешеходных переходах, когда инспектор выписывает штраф за непропуск пешехода. Эксперт разобрал, когда наказание можно отменить и что важно учитывать.Читать далее
-
31.01.2026, 06:39
Какие подержанные авто в России чаще всего приносят владельцам проблемы и убытки
Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
31.01.2026, 06:21
Сколько реально стоит владение новым Solaris HS: подробные расчеты на 5 лет
Аналитики оценили полную стоимость владения седаном Solaris HS, который выпускается в Санкт-Петербурге. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание, налоги и потери в цене. Почему эти цифры важны для покупателей - в материале.Читать далее