Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

31 января 2026, 13:21

История о том, как обычный энтузиаст купил старый пикап за 366 долларов и превратил его в прибыльный инструмент для уборки снега

В условиях, когда новые пикапы стоят как квартира, один из блогеров решил проверить, можно ли заработать на уборке снега, купив самый дешевый подержанный грузовик. Эксперимент оказался неожиданно успешным и показал, что даже старый автомобиль способен приносить доход. Почему эта история важна для всех, кто ищет альтернативные способы заработка на авто - читайте в нашем материале.

В условиях заоблачных цен на новые автомобили многие обращаются к рынку подержанных машин. История Джона Хасбрука из Нью-Джерси — яркий пример того, как можно начать бизнес с минимальными вложениями.

Вместо того чтобы брать кредит на современный грузовик, Джон купил самый дешевый подержанный пикап в своем штате — всего за 366 долларов. Уже через день машина полностью окупила себя, став инструментом для заработка на уборке снега.

Джон, ведущий YouTube-канала HonJazzz, вместе с братом решил проверить, можно ли заработать, имея не новый, а старый и потрепанный грузовик. В снежную зиму, когда спрос на расчистку дворов и парковок резко растет, даже такая техника может приносить стабильный доход. Как сообщает AutoEvolution, братьям не только удалось добиться успеха, но и наглядно доказать: для начала своего дела не всегда нужны серьезные инвестиции.

Купленный за символическую сумму пикап был далек от идеала: ржавчина, изношенные детали, непрезентабельный вид. Однако для уборки снега важнее надежность и простота конструкции. Братья подготовили автомобиль к сезону: проверили основные узлы, установили недорогой отвал и начали искать клиентов. В первый же рабочий день они заработали сумму, которая покрыла все расходы на покупку и первичное обслуживание.

Этот опыт стал откровением для многих, кто считал, что для заработка на транспорте требуются большие деньги. Оказывается, даже старый грузовик может приносить прибыль, если подойти к делу с умом и энтузиазмом. Более того, такая стратегия минимизирует риски: в случае поломки потери будут невелики, а при удачном стечении обстоятельств доход может превзойти ожидания.

История Джона Хасбрука — не просто пример удачного вложения. Это напоминание, что в условиях экономической нестабильности и высоких цен на новую технику подержанные автомобили могут стать отличной альтернативой для тех, кто ищет дополнительные источники дохода. Особенно это актуально в регионах с суровыми зимами, где спрос на уборку снега стабильно высок. Такой подход позволяет не только сэкономить, но и быстро вернуть вложения, а иногда — заработать даже больше, чем планировалось.

