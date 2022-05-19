Самый дикий и дешевый дом на колесах (видео)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Теперь на крыше седана красуется деревянная лачуга с прикрепленным к ней тросами нехитрым домашним скарбом. Можно заметить пару велосипедов, холодильник, офисное кресло, тележку из супермаркета, газонокосилку и даже генератор. Каким-то чудесным образом вся эта затейливая конструкция не падает и не рассыпается. Полицейские регулярно останавливают Гонсалеса, но не для того, чтобы выписать ему штраф, а чтобы просто порасспросить о доме.
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