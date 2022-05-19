Самый дикий и дешевый дом на колесах (видео)

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Терри Гонсалес живет в городе Остин, штат Техас, постоянно переезжая с места на место. Поселиться в доме на колесах его вынудила ни тяга к романтике и путешествиям, а жизненная необходимость. Его дом сгорел во время ремонта. Так Гонсалес стал бездомным. Сначала он просто жил в своем стареньком Oldsmobile Alero вместе с котом и собакой. Однажды ему на глаза попалась металлическая рама, с которой и началось строительство автодома.

Теперь на крыше седана красуется деревянная лачуга с прикрепленным к ней тросами нехитрым домашним скарбом. Можно заметить пару велосипедов, холодильник, офисное кресло, тележку из супермаркета, газонокосилку и даже генератор. Каким-то чудесным образом вся эта затейливая конструкция не падает и не рассыпается. Полицейские регулярно останавливают Гонсалеса, но не для того, чтобы выписать ему штраф, а чтобы просто порасспросить о доме.

Упомянутые модели: Oldsmobile Alero

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