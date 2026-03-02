Zhongtong H10 выходит на рынок: как изменились междугородние автобусы из Китая для российских перевозчиков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 09:07

На российском рынке появился междугородний автобус Zhongtong H10 - самая длинная модель среди китайских аналогов. Новинка уже доступна для заказа и отличается продуманной компоновкой, современным оснащением и адаптацией к российским условиям. Почему этот автобус может изменить подход к пассажирским перевозкам - в нашем обзоре.

Появление Zhongtong H10 на российском рынке способно изменить расстановку сил среди междугородних автобусов средней вместимости. Эта модель сразу выступает на контрасте: длина кузова составляет 10 метров, что делает её самой протяжённой среди китайских автобусов своего класса, официально представленных в России. Для перевозчиков это означает не только больше посадочных мест, но и новые стандарты комфорта для пассажиров.

Внешний облик Zhongtong H10 выполнен в духе современного дизайна: массивное ветровое стекло, узкие светодиодные фары, выразительные пластиковые элементы и встроенный кондиционер на крыше. На первый взгляд автобус не слишком отличается от других китайских моделей, но при ближайшем рассмотрении становится ясно — здесь продумано каждое решение. Длина кузова 10 150 мм и колёсная база 4 160 мм вмещают 41 посадочное место, а объём багажных отсеков под полом составляет значительные 4,5 кубометра. Внутри — простор: высота салона почти два метра, что позволяет стоять в полный рост.

Фото: Zhongtong  / «Автобосс»

Пассажирский салон Zhongtong H10 рассчитан на длительные маршруты. Кресла с регулируемыми спинками опущены к проходу, имеют двухцветную обивку, а откидные сиденья установлены прямо на полу, без подиумов. Каждый пассажир получает индивидуальный сервисный блок с панелью, вентиляцией и динамиком. Мягкое светодиодное освещение создаёт уютную атмосферу, ковролин на полу добавляет комфорта. Для развлечений предусмотрены DVD-проигрыватель и два LCD-монитора — на 22 и 19 дюймов.

Вход в автобус организован максимально удобно: алюминиевые двери с параллельным открытием управляются как с водительского места, так и с пульта дистанционного управления. Нижнее стекло в передней двери улучшает обзор, а диодная подсветка и обдув ступенек делают посадку безопаснее. Поручни и низкие полы обеспечивают быстрый пассажирообмен, что особенно важно на пригородных маршрутах. Багажные люки оснащены сервоприводом, а ряд сидений сдвинут назад для увеличения прохода.

Китайские производители больше не ограничиваются белым цветом кузова — теперь покупатели могут выбирать из расширенной палитры. Для России предусмотрены обязательные опции: система ГЛОНАСС, подогрев топлива, автономный обогреватель мощностью 35 кВт, шесть настенных конвекторов и дополнительные калориферы в дверных зонах. Это позволяет эксплуатировать автобус даже в суровых климатических условиях.

Рабочее место водителя оборудовано по последнему слову техники: эргономичное кресло на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и даже функцией массажа, многофункциональный руль, регулируемая рулевая колонка, подвесные педали и подставка для ног. Обзорность отличная, зеркала с электрообогревом, а по периметру установлены пять камер видеонаблюдения и две цветные камеры для движения задним ходом. В арсенале безопасности — ABS, ASR, пневматические тормоза с дисковыми механизмами и электромагнитный замедлитель Telma.

Классическая компоновка с задним расположением двигателя обеспечивает удобство обслуживания. Под капотом — шестицилиндровый дизель Weichai WP7H270E50 стандарта Евро-5 мощностью 270 лошадиных сил и крутящим моментом 985 Нм. Такой мотор рассчитан на пробег свыше миллиона километров, что особенно важно для коммерческих перевозчиков. В паре с ним работает шестиступенчатая механика Fast 6DS130 с тросовым приводом и однодисковым сцеплением Valeo. Два топливных бака по 130 литров обеспечивают солидный запас хода.

Пневматическая подвеска с мостами Dongfeng Dana — две пневморессоры спереди и четыре сзади — обеспечивают плавность хода даже на неидеальных дорогах. Опционально доступна независимая передняя подвеска, допустимый угол разворота, хотя для 10-метрового автобуса это не критично. Заводская гарантия составляет один год или 100 тысяч километров пробега.

Автобусы Zhongtong, поставляемые в Россию, создаются с учётом требований местных перевозчиков и условий эксплуатации. Комплектация постоянно совершенствуется, стоимость владения становится всё более привлекательной. По своему оснащению и функционалу H10 не уступает аналогам, а в некоторых аспектах даже превосходит их. Для региональных компаний это возможность обновления парка без компромиссов по качеству и надёжности.

Появление Zhongtong H10 — не просто очередная новинка, а сигнал о том, что китайские производители готовы конкурировать на равных с ведущими мировыми брендами. В условиях растущего спроса на современные и экономичные автобусы такие решения становятся особенно актуальными.

Упомянутые марки: DongFeng
