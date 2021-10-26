26 октября 2021, 00:06
Самый дорогой Audi в России выдает всего 55 сил, но стоит 23 млн рублей
На Авто.ру выставили на продажу раритетный автомобиль Audi Front, сошедший с конвейера в 1936 году. Автомобиль настолько редкий, что его нет даже в каталоге, пришлось записать его под именем преемника, Audi 920.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Выставленный на продажу автомобиль, если верить информации, указанной в объявлении, имел только одного владельца (видимо, речь идет о России). На одометре значится пробег всего в 10 тысяч километров. Несмотря на почтенный возраст, автомобиль по-прежнему на ходу, но салон явно требует реставрации. Продавец просит за него 280 тысяч евро или 22,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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