Самый дорогой частный самолет в мире: позолоченный Boeing 747-400 султана Брунея
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Чуть более десяти лет самолет изготовили по специальному заказу султана. Новый Boeing 747-400 стоит сейчас порядка 260 млн долларов. По разным данным, за сам самолет султан заплатил от 100 до 400 млн долларов, плюс еще 120 млн за отделку. Салон отделан золотом, французским хрусталем Lalique, натуральным деревом и изготовленными на заказ коврами. В самолете есть все: от личного кабинета до главной спальни с ванными комнатами, официальной столовой с изготовленной на заказ посудой и стаканами с серебрянными подстаканниками, конференц-зала и различных лаунж-зон. Ванные комнаты в «Летающем дворце» либо полностью покрыты золотом, либо позолочены, вплоть до кранов и раковин.
Султан любит использовать Boeing 747-400 для визитов за границу, поскольку «Летающий дворец» идеально подходит для дальних перелетов. Штатно 747-400 имеет дальность полета 13 450 км, но у него есть дополнительные топливные баки, поэтому он может легко преодолеть 15 000 км. Простым смертным не удается даже близко подобраться к самолету султана. На опубликованном ниже видео запечатлена его посадка в аэропорту Гамбурга.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 9 750 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 13 600 000 РMercedes GLE Coupe AMG 2021 в Москве
- 1 700 000 РToyota Camry 2012 в Москве
- 2 599 999 РToyota Highlander 2013 в Москве
- 5 398 000 РMercedes V-класс 2015 в Москве
- 7 490 000 РMercedes E-класс 2021 в Москве
- 3 690 000 РToyota Harrier 2018 в Москве
- 7 900 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 36 750 000 РPorsche 911 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий