Редкая реплика Plymouth Savoy 1958 года удивила ценой на аукционе в Лас-Вегасе

19 ноября 2025, 16:19
Самый дорогой Plymouth Savoy 1958 года: культовый Christine ушел с молотка
Самый дорогой Plymouth Savoy 1958 года: культовый Christine ушел с молотка
На аукционе в Лас-Вегасе продали уникальный Plymouth Savoy 1958 года. Автомобиль вдохновлен фильмом «Кристина» и оснащен мощным V8. Цена превзошла ожидания даже для реплики. Внутри и снаружи — точное воссоздание культового образа. Почему этот лот вызвал такой ажиотаж?
В мире коллекционных автомобилей нечасто встречаются случаи, когда реплика оказывается дороже оригинала. Однако именно это произошло на аукционе Mecum в Лас-Вегасе, где Plymouth Savoy 1958 года, стилизованный под легендарную «Кристину» из аналогичного фильма, был продан за внушительные 148 500 долларов (12 млн рублей). Впоследствии это стало рекордом для модели Savoy, несмотря на то, что автомобиль не является оригиналом.
Внешне автомобиль полностью повторяет культовый образ: серебристые диски с белыми шинами Coker, двухцветная окраска кузова Spectra Red и Ivory, а также салон с красной отделкой и характерным рулем. Даже такие детали, как солнечные козырьки, были установлены. Владелец явно не пожалел сил и средств, чтобы добиться стопроцентного сходства с экранным прототипом.
Под капотом скрывается не менее интересная история. Вместо стандартного мотора здесь установлен редкий 5,6-литровый V8 Fireflite мощностью 345 л.с. с двумя четырехкамерными карбюраторами Carter. Такой двигатель никогда не ставился на Плимут, он был эксклюзивом DeSoto Adventurer, но именно этот агрегат делает машину по-настоящему уникальной. Мотор прошел полную реставрацию, получил хромированные клапанные крышки и вакуумный усилитель тормозов, а также кастомные коллекторы и спортивный распредвал. Точные характеристики не раскрываются.
Техническая часть также не осталась без внимания: автомобиль оснащен передними дисковыми тормозами, амортизаторами KYB, стабилизатором поперечной устойчивости, гидроусилителем руля и современными галогеновыми фарами. При этом трехступенчатая автоматическая коробка передач осталась оригинальной. Такой симбиоз классики и современные решения делают этот Plymouth Savoy не только красивым, но и динамичным на дороге.
Интересно, что в фильме «Кристина» использованы и другие модели Плимута 1958 года, включая Савой и Бельведер. Для съемок было собрано 24 автомобиля. К тому же, оригинальный Fury никогда не выпускался в красном цвете — только в Sandstone White, который придавал ценности именно таким репликам.
Проданный Savoy стал самым дорогим автомобилем этой модели, когда-либо выставленным на аукционе. Даже предыдущая продажа этой же машины в 2024 году за 176 000 долларов не смогла удержать рекорд — нынешняя цена все равно выше. Такой результат еще раз доказывает: культовые образы и качественная реставрация способны творить чудеса на рынке классики.
Похожие материалы Плимут
-
19.11.2025, 20:44
Редчайший Plymouth Cuda 1970 года в розовом цвете ушел с молотка за 132 000 долларов
На аукционе в Лас-Вегасе продан редкий Plymouth Cuda 1970 года в цвете Moulin Rouge. Автомобиль оснащен мотором 340 V8 и черным интерьером. Таких машин всего три в мире. Цена продажи удивила даже экспертов. Почему этот экземпляр стал настоящей сенсацией – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 20:01
Редкий Dodge Charger 1968 года выставлен на продажу в состоянии проекта
На продажу выставлен Dodge Charger 1968 года, требующий полной реставрации. Автомобиль сохранил прочную основу, но нуждается в серьезных работах. Владелец решил передать проект в другие руки. Под капотом есть как приятные, так и неожиданные сюрпризы. Детали – в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:51
Google внедрит искусственный интеллект Gemini в электромобили Polestar уже в 2025 году
Polestar готовит замену привычного голосового помощника на ИИ Gemini. Автомобили становятся новой ареной для битвы технологических гигантов. Другие бренды уже интегрируют ChatGPT и Grok. Как изменится опыт водителей – пока загадка. Следите за развитием событий.Читать далее
-
19.11.2025, 18:31
Редкий Oldsmobile 88 Sedan Delivery 1949 года: рестомод с легендарным V8 Rocket
Oldsmobile 88 Sedan Delivery 1949 года – настоящая находка для ценителей классики. Автомобиль сочетает в себе харизму ретро и современные доработки. Восстановленный V8 Rocket и стильный интерьер делают его звездой выставок. Почему этот экземпляр так ценится – узнаете в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:18
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.Читать далее
-
19.11.2025, 18:01
Почему электромобили могли бы служить дольше с универсальными батареями
Иногда самые интересные идеи рождаются в быту. Обычный ремонт на кухне может навести на размышления о будущем электромобилей. Почему производители не используют стандартные батареи? Этот вопрос способен изменить взгляд на развитие рынка. Ответ удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
19.11.2025, 17:42
Праворульная Lada Riva из Англии: редкий экземпляр советского автопрома на российских дорогах
В СССР поставлялись необычные версии «Жигулей» с правым рулем. Одна из них, Lada Riva 1988 года, спустя десятилетия оказалась в Москве. Автомобиль сохранил оригинальные детали и заводское исполнение. Почему такие машины стали настоящей редкостью – читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 16:08
Глава Geely предсказал волну банкротств среди автопроизводителей в 2026 году
Топ-менеджер Geely сделал громкое заявление. Авторынок Китая ждут большие перемены. Не все компании смогут выжить. Грядет серьезный спад продаж электромобилей. Кто окажется на грани банкротства?Читать далее
-
19.11.2025, 16:02
В России увеличили допустимую долю спирта в автомобильном топливе до 10%
В России изменились требования к составу топлива. Бензин разрешили разбавлять. Водителей ждут новые стандарты. Эксперты обсуждают последствия для рынка. Закон принят уже во втором чтении.Читать далее
-
19.11.2025, 15:58
Какие китайские авто теряют меньше всего в цене за 3 и 5 лет
Эксперты обновили рейтинг остаточной стоимости китайских машин. Некоторые модели удивили результатами. Узнайте, кто оказался в лидерах и сколько теряют автомобили за несколько лет.Читать далее
Похожие материалы Плимут
-
19.11.2025, 20:44
Редчайший Plymouth Cuda 1970 года в розовом цвете ушел с молотка за 132 000 долларов
На аукционе в Лас-Вегасе продан редкий Plymouth Cuda 1970 года в цвете Moulin Rouge. Автомобиль оснащен мотором 340 V8 и черным интерьером. Таких машин всего три в мире. Цена продажи удивила даже экспертов. Почему этот экземпляр стал настоящей сенсацией – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 20:01
Редкий Dodge Charger 1968 года выставлен на продажу в состоянии проекта
На продажу выставлен Dodge Charger 1968 года, требующий полной реставрации. Автомобиль сохранил прочную основу, но нуждается в серьезных работах. Владелец решил передать проект в другие руки. Под капотом есть как приятные, так и неожиданные сюрпризы. Детали – в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:51
Google внедрит искусственный интеллект Gemini в электромобили Polestar уже в 2025 году
Polestar готовит замену привычного голосового помощника на ИИ Gemini. Автомобили становятся новой ареной для битвы технологических гигантов. Другие бренды уже интегрируют ChatGPT и Grok. Как изменится опыт водителей – пока загадка. Следите за развитием событий.Читать далее
-
19.11.2025, 18:31
Редкий Oldsmobile 88 Sedan Delivery 1949 года: рестомод с легендарным V8 Rocket
Oldsmobile 88 Sedan Delivery 1949 года – настоящая находка для ценителей классики. Автомобиль сочетает в себе харизму ретро и современные доработки. Восстановленный V8 Rocket и стильный интерьер делают его звездой выставок. Почему этот экземпляр так ценится – узнаете в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:18
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.Читать далее
-
19.11.2025, 18:01
Почему электромобили могли бы служить дольше с универсальными батареями
Иногда самые интересные идеи рождаются в быту. Обычный ремонт на кухне может навести на размышления о будущем электромобилей. Почему производители не используют стандартные батареи? Этот вопрос способен изменить взгляд на развитие рынка. Ответ удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
19.11.2025, 17:42
Праворульная Lada Riva из Англии: редкий экземпляр советского автопрома на российских дорогах
В СССР поставлялись необычные версии «Жигулей» с правым рулем. Одна из них, Lada Riva 1988 года, спустя десятилетия оказалась в Москве. Автомобиль сохранил оригинальные детали и заводское исполнение. Почему такие машины стали настоящей редкостью – читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 16:08
Глава Geely предсказал волну банкротств среди автопроизводителей в 2026 году
Топ-менеджер Geely сделал громкое заявление. Авторынок Китая ждут большие перемены. Не все компании смогут выжить. Грядет серьезный спад продаж электромобилей. Кто окажется на грани банкротства?Читать далее
-
19.11.2025, 16:02
В России увеличили допустимую долю спирта в автомобильном топливе до 10%
В России изменились требования к составу топлива. Бензин разрешили разбавлять. Водителей ждут новые стандарты. Эксперты обсуждают последствия для рынка. Закон принят уже во втором чтении.Читать далее
-
19.11.2025, 15:58
Какие китайские авто теряют меньше всего в цене за 3 и 5 лет
Эксперты обновили рейтинг остаточной стоимости китайских машин. Некоторые модели удивили результатами. Узнайте, кто оказался в лидерах и сколько теряют автомобили за несколько лет.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве