Редкая реплика Plymouth Savoy 1958 года удивила ценой на аукционе в Лас-Вегасе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 ноября 2025, 16:19

Самый дорогой Plymouth Savoy 1958 года: культовый Christine ушел с молотка

Самый дорогой Plymouth Savoy 1958 года: культовый Christine ушел с молотка

Редкая реплика Plymouth Savoy 1958 года удивила ценой на аукционе в Лас-Вегасе

Самый дорогой Plymouth Savoy 1958 года: культовый Christine ушел с молотка

На аукционе в Лас-Вегасе продали уникальный Plymouth Savoy 1958 года. Автомобиль вдохновлен фильмом «Кристина» и оснащен мощным V8. Цена превзошла ожидания даже для реплики. Внутри и снаружи — точное воссоздание культового образа. Почему этот лот вызвал такой ажиотаж?

На аукционе в Лас-Вегасе продали уникальный Plymouth Savoy 1958 года. Автомобиль вдохновлен фильмом «Кристина» и оснащен мощным V8. Цена превзошла ожидания даже для реплики. Внутри и снаружи — точное воссоздание культового образа. Почему этот лот вызвал такой ажиотаж?

В мире коллекционных автомобилей нечасто встречаются случаи, когда реплика оказывается дороже оригинала. Однако именно это произошло на аукционе Mecum в Лас-Вегасе, где Plymouth Savoy 1958 года, стилизованный под легендарную «Кристину» из аналогичного фильма, был продан за внушительные 148 500 долларов (12 млн рублей). Впоследствии это стало рекордом для модели Savoy, несмотря на то, что автомобиль не является оригиналом.

Внешне автомобиль полностью повторяет культовый образ: серебристые диски с белыми шинами Coker, двухцветная окраска кузова Spectra Red и Ivory, а также салон с красной отделкой и характерным рулем. Даже такие детали, как солнечные козырьки, были установлены. Владелец явно не пожалел сил и средств, чтобы добиться стопроцентного сходства с экранным прототипом.

Под капотом скрывается не менее интересная история. Вместо стандартного мотора здесь установлен редкий 5,6-литровый V8 Fireflite мощностью 345 л.с. с двумя четырехкамерными карбюраторами Carter. Такой двигатель никогда не ставился на Плимут, он был эксклюзивом DeSoto Adventurer, но именно этот агрегат делает машину по-настоящему уникальной. Мотор прошел полную реставрацию, получил хромированные клапанные крышки и вакуумный усилитель тормозов, а также кастомные коллекторы и спортивный распредвал. Точные характеристики не раскрываются.

Техническая часть также не осталась без внимания: автомобиль оснащен передними дисковыми тормозами, амортизаторами KYB, стабилизатором поперечной устойчивости, гидроусилителем руля и современными галогеновыми фарами. При этом трехступенчатая автоматическая коробка передач осталась оригинальной. Такой симбиоз классики и современные решения делают этот Plymouth Savoy не только красивым, но и динамичным на дороге.

Интересно, что в фильме «Кристина» использованы и другие модели Плимута 1958 года, включая Савой и Бельведер. Для съемок было собрано 24 автомобиля. К тому же, оригинальный Fury никогда не выпускался в красном цвете — только в Sandstone White, который придавал ценности именно таким репликам.

Проданный Savoy стал самым дорогим автомобилем этой модели, когда-либо выставленным на аукционе. Даже предыдущая продажа этой же машины в 2024 году за 176 000 долларов не смогла удержать рекорд — нынешняя цена все равно выше. Такой результат еще раз доказывает: культовые образы и качественная реставрация способны творить чудеса на рынке классики.

Упомянутые марки: Plymouth
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Плимут

Похожие материалы Плимут

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Московская область Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться