Редкая реплика Plymouth Savoy 1958 года удивила ценой на аукционе в Лас-Вегасе

Самый дорогой Plymouth Savoy 1958 года: культовый Christine ушел с молотка

На аукционе в Лас-Вегасе продали уникальный Plymouth Savoy 1958 года. Автомобиль вдохновлен фильмом «Кристина» и оснащен мощным V8. Цена превзошла ожидания даже для реплики. Внутри и снаружи — точное воссоздание культового образа. Почему этот лот вызвал такой ажиотаж?

В мире коллекционных автомобилей нечасто встречаются случаи, когда реплика оказывается дороже оригинала. Однако именно это произошло на аукционе Mecum в Лас-Вегасе, где Plymouth Savoy 1958 года, стилизованный под легендарную «Кристину» из аналогичного фильма, был продан за внушительные 148 500 долларов (12 млн рублей). Впоследствии это стало рекордом для модели Savoy, несмотря на то, что автомобиль не является оригиналом.

Внешне автомобиль полностью повторяет культовый образ: серебристые диски с белыми шинами Coker, двухцветная окраска кузова Spectra Red и Ivory, а также салон с красной отделкой и характерным рулем. Даже такие детали, как солнечные козырьки, были установлены. Владелец явно не пожалел сил и средств, чтобы добиться стопроцентного сходства с экранным прототипом.

Под капотом скрывается не менее интересная история. Вместо стандартного мотора здесь установлен редкий 5,6-литровый V8 Fireflite мощностью 345 л.с. с двумя четырехкамерными карбюраторами Carter. Такой двигатель никогда не ставился на Плимут, он был эксклюзивом DeSoto Adventurer, но именно этот агрегат делает машину по-настоящему уникальной. Мотор прошел полную реставрацию, получил хромированные клапанные крышки и вакуумный усилитель тормозов, а также кастомные коллекторы и спортивный распредвал. Точные характеристики не раскрываются.

Техническая часть также не осталась без внимания: автомобиль оснащен передними дисковыми тормозами, амортизаторами KYB, стабилизатором поперечной устойчивости, гидроусилителем руля и современными галогеновыми фарами. При этом трехступенчатая автоматическая коробка передач осталась оригинальной. Такой симбиоз классики и современные решения делают этот Plymouth Savoy не только красивым, но и динамичным на дороге.

Интересно, что в фильме «Кристина» использованы и другие модели Плимута 1958 года, включая Савой и Бельведер. Для съемок было собрано 24 автомобиля. К тому же, оригинальный Fury никогда не выпускался в красном цвете — только в Sandstone White, который придавал ценности именно таким репликам.

Проданный Savoy стал самым дорогим автомобилем этой модели, когда-либо выставленным на аукционе. Даже предыдущая продажа этой же машины в 2024 году за 176 000 долларов не смогла удержать рекорд — нынешняя цена все равно выше. Такой результат еще раз доказывает: культовые образы и качественная реставрация способны творить чудеса на рынке классики.