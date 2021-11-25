Самый дорогой подержанный Mercedes-Benz стоит безумные 80 млн рублей: вот как он выглядит
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Автомобиль получил чёрно-красный салон и оснащен 5,4-литровым двигателем V8 мощностью 626 л.с в паре с 5-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. С места до «сотни» Mercedes-Benz SLR разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость – 338 км/ч. Владелец просит за машину внушительные 80 млн рублей. Модель можно назвать самым дорогим подержанным Mercedes-Benz на вторичном рынке. Выставленные на продажу в последнее время еще два экземпляра ушли за 72 и 85 млн рублей.
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