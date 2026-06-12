Роскошь на воде и новые стандарты речных путешествий - что удивляет на борту «Мустай Карим»

Самый дорогой теплоход России: как устроен круизный лайнер «Мустай Карим» за 3,2 млрд рублей

В Ярославской области есть теплоход «Мустай Карим» - уникальный круизный лайнер, который стал самым дорогим судном в современной истории России. Почему его считают новым эталоном речного туризма и что ждет пассажиров на борту - в нашем материале.

В Ярославской области есть теплоход «Мустай Карим» - уникальный круизный лайнер, который стал самым дорогим судном в современной истории России. Почему его считают новым эталоном речного туризма и что ждет пассажиров на борту - в нашем материале.

В Ярославской области существует теплоход, который уже называют символом нового уровня речных путей в России. «Мустай Карим» — это не просто очередной лайнер, а самый дорогой теплоход, построенный в стране за последние годы. Его стоимость оценивается в 3,2 миллиарда рублей, и интерес к нему не ослабевает даже с окончанием сезона.

Судно названо в честь башкирского писателя Мустая Карима. Как отмечают специалисты, проект PV300 стал первым за 60 лет круизным лайнером такого класса, собранным на российской верфи. Заказчиком выступила компания «ВодоходЪ», а над интерьером работал известный яхтенный архитектор Гвидо де Грот из Нидерландов. Длина судна — 141,15 метра, ширина — 16,84 метра. На борту могут находиться до 309 пассажиров и 144 члена экипажа. Спуск на воду состоялся в 2019 году, однако первый рейс был отложен из-за технических сложностей.

Пять палуб вмещают 120 кают «Делюкс», 12 «Делюкс-коннект», 6 «Люкс», 4 двухместных одноярусных, 2 «Люкс» с балконом, 2 «Полулюкс» и один «Гранд Люкс» с балконом. В каждой каюте — полный набор удобств: шкаф, кондиционер, душ, санузел, панорамное окно, холодильник, фен, телевизор, телефон, кофемашина, чайник и сейф. Рум-сервис работает с 7:00 до 2:00, коктейли готовят до 23:00. Заказ блюд из бара обязателен, а из основного меню ресторана — платный.

Фото: Сергей А. Демидов / wikipedia

На борту — два ресторана, два бара, винная библиотека, кофе-станция, конференц-зал, спа-центр, массажный кабинет, сауна, хамам, тренажерный зал, парикмахерская, прокат велосипедов, сувенирные магазины, медпункт, игротека и детский клуб. Такой набор сервисов делает «Мустай Карим» полноценным пятизвездочным отелем на воде.

Маршруты теплохода охватывают крупные города на Волге. Осенью, например, лайнер отправился в круиз «Академия Вина с Simple» с остановками в Москве, Мышкине, Тутаеве, Ярославле, Костроме и Угличе. Стоимость туров варьируется от 22 680 до 441 000 рублей на человека. Среди других направлений — Плёс, Выборг, Пермь, Самара и Астрахань.

Фото: Сергей А. Демидов / wikipedia

Запуск «Мустая Карима» стал важным событием для российского рынка речного туризма. В последние годы спрос на круизы по водным путям региона заметно вырос, а появление современных судов с высоким уровнем сервиса позволяет продолжать развитие отрасли. Для российских туристов это возможность открыть новые маршруты и получить качественный сервис без необходимости выезда за границу. Важно отметить, что подобные проекты поддерживают не только туризм, но и судостроение, а также создание рабочих мест в регионах.

Для сравнения, другие современные теплоходы, такие как «Константин Коротков», также обеспечивают высокий уровень безопасности, а «Мустай Карим» демонстрирует масштаб инвестиций и уровень оснащения. Подробнее о том, как меняются стандарты речных круизов в России, можно узнать в материале о премиальном обновлении лайнера - обновленного «Константин Коротков» и новых стандартов круизов .