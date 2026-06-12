Роскошь на воде и новые стандарты речных путешествий - что удивляет на борту «Мустай Карим»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 июня 2026, 20:25

Самый дорогой теплоход России: как устроен круизный лайнер «Мустай Карим» за 3,2 млрд рублей

Самый дорогой теплоход России: как устроен круизный лайнер «Мустай Карим» за 3,2 млрд рублей

Роскошь на воде и новые стандарты речных путешествий - что удивляет на борту «Мустай Карим»

Самый дорогой теплоход России: как устроен круизный лайнер «Мустай Карим» за 3,2 млрд рублей

В Ярославской области есть теплоход «Мустай Карим» - уникальный круизный лайнер, который стал самым дорогим судном в современной истории России. Почему его считают новым эталоном речного туризма и что ждет пассажиров на борту - в нашем материале.

В Ярославской области есть теплоход «Мустай Карим» - уникальный круизный лайнер, который стал самым дорогим судном в современной истории России. Почему его считают новым эталоном речного туризма и что ждет пассажиров на борту - в нашем материале.

В Ярославской области существует теплоход, который уже называют символом нового уровня речных путей в России. «Мустай Карим» — это не просто очередной лайнер, а самый дорогой теплоход, построенный в стране за последние годы. Его стоимость оценивается в 3,2 миллиарда рублей, и интерес к нему не ослабевает даже с окончанием сезона.

Судно названо в честь башкирского писателя Мустая Карима. Как отмечают специалисты, проект PV300 стал первым за 60 лет круизным лайнером такого класса, собранным на российской верфи. Заказчиком выступила компания «ВодоходЪ», а над интерьером работал известный яхтенный архитектор Гвидо де Грот из Нидерландов. Длина судна — 141,15 метра, ширина — 16,84 метра. На борту могут находиться до 309 пассажиров и 144 члена экипажа. Спуск на воду состоялся в 2019 году, однако первый рейс был отложен из-за технических сложностей.

Пять палуб вмещают 120 кают «Делюкс», 12 «Делюкс-коннект», 6 «Люкс», 4 двухместных одноярусных, 2 «Люкс» с балконом, 2 «Полулюкс» и один «Гранд Люкс» с балконом. В каждой каюте — полный набор удобств: шкаф, кондиционер, душ, санузел, панорамное окно, холодильник, фен, телевизор, телефон, кофемашина, чайник и сейф. Рум-сервис работает с 7:00 до 2:00, коктейли готовят до 23:00. Заказ блюд из бара обязателен, а из основного меню ресторана — платный.

Фото: Сергей А. Демидов / wikipedia

На борту — два ресторана, два бара, винная библиотека, кофе-станция, конференц-зал, спа-центр, массажный кабинет, сауна, хамам, тренажерный зал, парикмахерская, прокат велосипедов, сувенирные магазины, медпункт, игротека и детский клуб. Такой набор сервисов делает «Мустай Карим» полноценным пятизвездочным отелем на воде.

Маршруты теплохода охватывают крупные города на Волге. Осенью, например, лайнер отправился в круиз «Академия Вина с Simple» с остановками в Москве, Мышкине, Тутаеве, Ярославле, Костроме и Угличе. Стоимость туров варьируется от 22 680 до 441 000 рублей на человека. Среди других направлений — Плёс, Выборг, Пермь, Самара и Астрахань. 

Фото: Сергей А. Демидов / wikipedia

Запуск «Мустая Карима» стал важным событием для российского рынка речного туризма. В последние годы спрос на круизы по водным путям региона заметно вырос, а появление современных судов с высоким уровнем сервиса позволяет продолжать развитие отрасли. Для российских туристов это возможность открыть новые маршруты и получить качественный сервис без необходимости выезда за границу. Важно отметить, что подобные проекты поддерживают не только туризм, но и судостроение, а также создание рабочих мест в регионах.

Для сравнения, другие современные теплоходы, такие как «Константин Коротков», также обеспечивают высокий уровень безопасности, а «Мустай Карим» демонстрирует масштаб инвестиций и уровень оснащения. Подробнее о том, как меняются стандарты речных круизов в России, можно узнать в материале о премиальном обновлении лайнера - обновленного «Константин Коротков» и новых стандартов круизов .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курск Красноярск Брянская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться