Самый дорогой в мире дом на колёсах
Давайте посмотрим на выдающийся экземпляр автодомов под названием EleMMent Palazzo. Его стоимость – 3 000 000 долларов. По текущему курсу это около 225 000 000 рублей. Этот "дворец" был создан австрийской компанией Marchi Mobile для клиента с Ближнего Востока.
Для большей эксклюзивности кемпер сделан на базе не серийного грузовика, а одного из концепт-каров Mercedes-Benz. Длина домика – 12 метров, высота – более 4. Дом двухэтажный, причём кабина находится на втором этаже: видимо, для лучшей обзорности. Площадь этого передвижного жилища – 323 квадрата. Двигатель машины развивает 510 лошадей. Максимальная скорость – целых 150 км/ч.
Разумеется, в доме есть все удобства, а также бар и самый настоящий камин. На крыше располагается терраса с навесом. В отделке использованы дорогие материалы: редкие породы дерева и натуральный камень. Не забыли создатели и про технику: в наличии есть телевизор, кофе-машина, посудомоечная машина и ещё всякие полезные предметы.
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