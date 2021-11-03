Самый дорогой в России BMW стоит, как Aurus
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Седан BMW M5 30 Jahre на момент появления на рынке в 2014 году считался самым мощным автомобилем BMW. Под капотом установлен 4,4-литровый мотор V8, форсированный до 600 лошадиных сил. С места до «сотни» он разгоняется за 4 секунды. От стандартного М5 автомобиль отличается более жёсткой подвеской с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом и активным М-дифференциалом с электронным управлением.
Юбилейная спецсерия отличается уникальным цветом кузовом Frozen Dark и богатым оснащением, в который входит 4-зонным «климат», подогрев всех сидений, камеры кругового обзора, проекционный экран, многочисленные электронные ассистенты и адаптивная оптика.
Выставленный на продажу BMW M5 за 25 млн рублей стал самым дорогим автомобилем BMW в России. До сих пор титул принадлежал седану BMW 502 выпуска 1961 года, за который просили 22,2 млн рублей. Среди новых моделей самым дорогим BMW считается M5 CS с 635-сильным мотором, который стоит от 14,2 млн рублей.
- 10 196 000 РBMW M5 2020 в Москве
- 6 229 000 РBMW M5 2018 в Москве
- 2 990 000 РBMW M5 2013 в Москве
- 7 597 000 РBMW M5 2019 в Москве
- 9 990 000 РBMW M5 2020 в Москве
- 7 200 000 РBMW M5 2018 в Москве
- 13 300 000 РBMW M5 2021 в Москве
- 13 500 000 РBMW M5 2021 в Москве
- 11 200 000 РBMW M5 2020 в Москве
- 6 999 000 РBMW M5 2019 в Москве
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