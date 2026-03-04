Доступный автодом из Брянска: как кемпер за 3,9 млн рублей может изменить российский туризм

Дом на колесах за 3,9 миллиона: в Брянске завершают сборку первого образца

В Брянске завершается создание первого отечественного автодома на базе BNM Model 1, который обещает стать самым доступным в стране. Производитель планирует удержать цену ниже 4 млн рублей, что может изменить рынок туристических автомобилей в России. Эксперты отмечают, что аналогов по сочетанию вместимости и стоимости пока нет.

Российский рынок автодомов долгое время оставался нишевым и недоступным для большинства автолюбителей. Однако ситуация меняется: в Брянске завершается сборка первого опытного образца туристического автодома, который может стать настоящим прорывом для отечественных путешественников.

Компания «БН-Моторс» решила рискнуть и выйти в новый для себя сегмент, предложив продукт, способный изменить расстановку сил на рынке. В основе новинки лежит шасси однотонного грузовика FAW T80, известного в России как BNM Model 1. Это решение не случайно: платформа отличается высокой грузоподъемностью и вместительностью, что позволяет создать действительно комфортный и функциональный дом на колесах. За изготовление жилого модуля отвечает самарская компания «Автокемпер Пром», но все права на разработку и бренд остаются за «БН-Моторс».

Главная интрига — стоимость. По словам руководителя компании Алексея Подщеколдина, цена нового автодома не превысит 3,9 млн рублей. Для российского рынка это беспрецедентное предложение: существующие аналоги либо значительно дороже, либо уступают по вместимости и возможностям. Такой подход может привлечь внимание не только опытных автотуристов, но и тех, кто только задумывается о путешествиях на колесах.

Внутри автодома предусмотрено все необходимое для длительных поездок: спальные места, кухонная зона, система хранения и автономные коммуникации. Особое внимание уделено эргономике и безопасности, что особенно важно для российских дорог и климатических условий. Производитель обещает, что первый экземпляр будет полностью готов к концу марта 2026 года, а серийное производство стартует сразу после успешных испытаний.

Появление такого автодома может стать стимулом для развития внутреннего туризма и сделать путешествия по России более доступными. Если заявленные характеристики подтвердятся на практике, «БН-Моторс» сможет занять лидирующие позиции в сегменте доступных автодомов, а конкуренты будут вынуждены пересмотреть свои ценовые стратегии.