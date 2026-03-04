Доступный автодом из Брянска: как кемпер за 3,9 млн рублей может изменить российский туризм

4 марта 2026, 11:56
Дом на колесах за 3,9 миллиона: в Брянске завершают сборку первого образца
Дом на колесах за 3,9 миллиона: в Брянске завершают сборку первого образца
В Брянске завершается создание первого отечественного автодома на базе BNM Model 1, который обещает стать самым доступным в стране. Производитель планирует удержать цену ниже 4 млн рублей, что может изменить рынок туристических автомобилей в России. Эксперты отмечают, что аналогов по сочетанию вместимости и стоимости пока нет.
Российский рынок автодомов долгое время оставался нишевым и недоступным для большинства автолюбителей. Однако ситуация меняется: в Брянске завершается сборка первого опытного образца туристического автодома, который может стать настоящим прорывом для отечественных путешественников.
Компания «БН-Моторс» решила рискнуть и выйти в новый для себя сегмент, предложив продукт, способный изменить расстановку сил на рынке. В основе новинки лежит шасси однотонного грузовика FAW T80, известного в России как BNM Model 1. Это решение не случайно: платформа отличается высокой грузоподъемностью и вместительностью, что позволяет создать действительно комфортный и функциональный дом на колесах. За изготовление жилого модуля отвечает самарская компания «Автокемпер Пром», но все права на разработку и бренд остаются за «БН-Моторс».
Главная интрига — стоимость. По словам руководителя компании Алексея Подщеколдина, цена нового автодома не превысит 3,9 млн рублей. Для российского рынка это беспрецедентное предложение: существующие аналоги либо значительно дороже, либо уступают по вместимости и возможностям. Такой подход может привлечь внимание не только опытных автотуристов, но и тех, кто только задумывается о путешествиях на колесах.
Внутри автодома предусмотрено все необходимое для длительных поездок: спальные места, кухонная зона, система хранения и автономные коммуникации. Особое внимание уделено эргономике и безопасности, что особенно важно для российских дорог и климатических условий. Производитель обещает, что первый экземпляр будет полностью готов к концу марта 2026 года, а серийное производство стартует сразу после успешных испытаний.
Появление такого автодома может стать стимулом для развития внутреннего туризма и сделать путешествия по России более доступными. Если заявленные характеристики подтвердятся на практике, «БН-Моторс» сможет занять лидирующие позиции в сегменте доступных автодомов, а конкуренты будут вынуждены пересмотреть свои ценовые стратегии.
Похожие материалы ФАВ
-
04.03.2026, 11:01
Defender Sport EV 2028: новая платформа и отдельный бренд для внедорожников
Jaguar Land Rover готовит к выпуску совершенно новую линейку электровнедорожников Defender. Первый представитель - Defender Sport EV - появится в 2027 году и станет отправной точкой для самостоятельного бренда. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил на рынке SUV.Читать далее
-
04.03.2026, 10:08
Гибридные седаны среднего класса: неожиданная развязка в битве Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata
Три популярных гибридных седана - Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata - встретились на трассе для честного сравнения. Эксперты провели не только драг-рейс, но и слалом, чтобы выявить настоящего лидера сегмента. Почему результаты оказались неожиданными - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 06:35
Mitsubishi Delica D:5 D:POP - новый формат семейных путешествий и ночевок на колесах
На выставке JCCS Japan Campervan Show 2026 дебютировал необычный кемпер D:POP на базе Mitsubishi Delica D:5. Компактный автодом рассчитан на комфортное размещение семьи из четырех человек и оснащен рядом практичных решений для ночевок и хранения вещей. Новинка уже вызвала интерес среди любителей автопутешествий.Читать далее
-
04.03.2026, 05:47
Американский тягач Freightliner превратили в дом на колесах с гигантской выдвижной крышей
В США создали уникальный автодом на базе Freightliner - с самой большой выдвижной крышей среди подобных проектов. Такой подход меняет представление о возможностях грузовиков и вызывает интерес у поклонников необычных переделок. Почему именно сейчас такие проекты становятся трендом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 04:48
Jeep Gladiator с мотором Hellephant: уникальный пикап, который меняет правила
2023 год принес на рынок необычный Jeep Gladiator, который получил не просто доработку, а настоящий инженерный вызов. В основе - редкий двигатель Hellephant, что делает этот пикап уникальным даже среди тюнингованных авто. Почему именно сейчас такие проекты становятся трендом и как они влияют на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 20:24
Обновленный Haval Jolion: новые функции, переработанный салон и свежие цены в России
Haval Jolion снова удивил: теперь у кроссовера не только переработанный салон, но и модернизированный двигатель. Мультимедийная система стала умнее, а цены заметно изменились. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 20:09
Chery Tiggo 7L обновился для Китая: новый дизайн, скрытые ручки и свежие детали
Chery представила обновленный Tiggo 7L, который пока доступен только в Китае. Кроссовер получил заметные перемены во внешности и деталях, которые отличают его от российской версии. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 20:01
GAC S7 для России: как изменили гибрид и почему это важно для покупателей
Гибридный кроссовер GAC S7 вышел на российский рынок, но с неожиданными техническими нюансами. Эксперт объяснил, почему модель стала доступнее и что изменилось в ее устройстве. Какие детали скрыты от глаз покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 19:51
Военный грузовик превращен в дом на колесах для экстремальных путешествий
В условиях растущего интереса к автодомам и экспедиционным машинам, бывшие военные грузовики становятся все более востребованными среди любителей дальних путешествий. Их прочность, высокая проходимость и внушительная грузоподъемность делают такие проекты особенно актуальными сегодня.Читать далее
Похожие материалы ФАВ
-
04.03.2026, 11:01
Defender Sport EV 2028: новая платформа и отдельный бренд для внедорожников
Jaguar Land Rover готовит к выпуску совершенно новую линейку электровнедорожников Defender. Первый представитель - Defender Sport EV - появится в 2027 году и станет отправной точкой для самостоятельного бренда. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил на рынке SUV.Читать далее
-
04.03.2026, 10:08
Гибридные седаны среднего класса: неожиданная развязка в битве Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata
Три популярных гибридных седана - Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata - встретились на трассе для честного сравнения. Эксперты провели не только драг-рейс, но и слалом, чтобы выявить настоящего лидера сегмента. Почему результаты оказались неожиданными - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 06:35
Mitsubishi Delica D:5 D:POP - новый формат семейных путешествий и ночевок на колесах
На выставке JCCS Japan Campervan Show 2026 дебютировал необычный кемпер D:POP на базе Mitsubishi Delica D:5. Компактный автодом рассчитан на комфортное размещение семьи из четырех человек и оснащен рядом практичных решений для ночевок и хранения вещей. Новинка уже вызвала интерес среди любителей автопутешествий.Читать далее
-
04.03.2026, 05:47
Американский тягач Freightliner превратили в дом на колесах с гигантской выдвижной крышей
В США создали уникальный автодом на базе Freightliner - с самой большой выдвижной крышей среди подобных проектов. Такой подход меняет представление о возможностях грузовиков и вызывает интерес у поклонников необычных переделок. Почему именно сейчас такие проекты становятся трендом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 04:48
Jeep Gladiator с мотором Hellephant: уникальный пикап, который меняет правила
2023 год принес на рынок необычный Jeep Gladiator, который получил не просто доработку, а настоящий инженерный вызов. В основе - редкий двигатель Hellephant, что делает этот пикап уникальным даже среди тюнингованных авто. Почему именно сейчас такие проекты становятся трендом и как они влияют на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 20:24
Обновленный Haval Jolion: новые функции, переработанный салон и свежие цены в России
Haval Jolion снова удивил: теперь у кроссовера не только переработанный салон, но и модернизированный двигатель. Мультимедийная система стала умнее, а цены заметно изменились. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 20:09
Chery Tiggo 7L обновился для Китая: новый дизайн, скрытые ручки и свежие детали
Chery представила обновленный Tiggo 7L, который пока доступен только в Китае. Кроссовер получил заметные перемены во внешности и деталях, которые отличают его от российской версии. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 20:01
GAC S7 для России: как изменили гибрид и почему это важно для покупателей
Гибридный кроссовер GAC S7 вышел на российский рынок, но с неожиданными техническими нюансами. Эксперт объяснил, почему модель стала доступнее и что изменилось в ее устройстве. Какие детали скрыты от глаз покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 19:51
Военный грузовик превращен в дом на колесах для экстремальных путешествий
В условиях растущего интереса к автодомам и экспедиционным машинам, бывшие военные грузовики становятся все более востребованными среди любителей дальних путешествий. Их прочность, высокая проходимость и внушительная грузоподъемность делают такие проекты особенно актуальными сегодня.Читать далее