Электровелосипед за копейки — миф или реальность? Узнали детали

Самый доступный карбоновый МТБ-фрейм с мотором и батареей найден в Китае

Карбоновые велосипеды давно стали роскошью. Добавьте электромотор - и цена взлетает. Но на китайских площадках можно найти удивительные варианты. Один из них - рама 4Leaf EM29. Что скрывается за этой бюджетной новинкой?

Сегодня многим идея купить велосипед с карбоновой рамой кажется чем-то из разряда несбыточных мечтаний. А если еще и задуматься об электромоторе, то итоговая стоимость способна отпугнуть даже самых ярых энтузиастов. Однако, как ни странно, в настоящее время привычные стереотипы о цене и качестве, разрушаются.

Доступный вариант - это жесткая горная рама 4Leaf EM29, которую можно заказать на одной из популярных китайских платформ. Это не просто очередная безымянная подделка, а вполне себе полноценная основа для сборки собственного электровелосипеда. В комплекте уже идет и мотор, и аккумулятор - то есть, по сути, остается только докупить колеса и навесное оборудование.

Что особенно удивляет – стоимость этого комплекта. Если сравнивать с аналогичными предложениями, разница может быть в несколько раз. Конечно, у многих сразу возникают вопросы по качеству и надежности, но, судя по отзывам, она выдерживает даже серьезные нагрузки. Китайцы явно научились делать не только дешево, но и достаточно качественно.

Внешне 4Leaf EM29 выглядит вполне современно: лаконичный дизайн, аккуратные швы, никаких лишних деталей. Карбон здесь не просто для галочки - рама действительно легкая, что особенно важно для электровелосипеда. Мотор встроен в подсветку, аккумулятор спрятан так, что с первого раза и не догадаешься о его наличии. Это решение позволяет сохранить баланс и не перегружать внешний вид.

Если вы давно мечтали собрать свой электровелосипед, а бюджет ограничен, этот вариант, безусловно, требует внимания. Китайские производители продолжают удивлять. И, возможно, именно такие решения в последние годы изменят рынок индивидуального транспорта.