Самый доступный Lexus LS оценили в 5 539 000 рублей
Версия Lexus LS 350 доступна в 2 комплектациях – Comfort и Executive. Внешне эти комплектации отличаются размерностью колес - 19 и 20 дюймов соответственно - и дизайном шумопоглощающих легкосплавных колесных дисков. Стоимость комплектации Comfort составит 5 539 000 рублей, комплектации Executive – 6 502 000 рублей.
Модификация Lexus LS 500 AWD предлагается в 8 комплектациях - Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, а также в спортивной комплектации F Sport. Стоимость Comfort+ составит 7 026 000 рублей, комплектации Executive – 7 746 000 рублей, комплектации Premium – 8 259 000 рублей. Комплектацию Premium 2 оценили в 8 374 000 рублей. Наконец, Luxury+, она доступна для тех, кто подготовит 9 295 000 рублей.
На все приобретаемые Lexus LS автоматически распространяется программа дополнительного технического обслуживания. Программа будет действовать в течение 24 месяцев с момента истечения гарантийного срока на приобретенный LS или до достижения автомобилем пробега 160 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Участие в программе не подразумевает никаких дополнительных оплат и прочих расходов для клиента.
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