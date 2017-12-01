1 декабря 2017, 16:22

Самый доступный Lexus LS оценили в 5 539 000 рублей

Как мы и анонсировали пару дней назад, стали известны цены на новый флагманский седан Lexus LS в салонах отечественных дилеров. В зависимости от версии и комплектации, стоимость составит от 5 539 000 рублей до 9 295 000 рублей.
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Самый доступный Lexus LS оценили в 5 539 000 рублей Lexus LS

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Сегодня, 1 декабря 2017 года, начался официальный прием предварительных заказов на новое, V поколение LS. Реальные продажи крупногабаритного автомобиля стартуют в начале 2018 года.

Версия Lexus LS 350 доступна в 2 комплектациях – Comfort и Executive. Внешне эти комплектации отличаются размерностью колес - 19 и 20 дюймов соответственно - и дизайном шумопоглощающих легкосплавных колесных дисков. Стоимость комплектации Comfort составит 5 539 000 рублей, комплектации Executive – 6 502 000 рублей.

Модификация Lexus LS 500 AWD предлагается в 8 комплектациях - Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, а также в спортивной комплектации F Sport. Стоимость Comfort+ составит 7 026 000 рублей, комплектации Executive – 7 746 000 рублей, комплектации Premium – 8 259 000 рублей. Комплектацию Premium 2 оценили в 8 374 000 рублей. Наконец, Luxury+, она доступна для тех, кто подготовит 9 295 000 рублей.

На все приобретаемые Lexus LS автоматически распространяется программа дополнительного технического обслуживания. Программа будет действовать в течение 24 месяцев с момента истечения гарантийного срока на приобретенный LS или до достижения автомобилем пробега 160 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Участие в программе не подразумевает никаких дополнительных оплат и прочих расходов для клиента.

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Речь не о патрубке Y-образной формы со встроенной электрозаслонкой в таком конструктивном исполнении http:// a-t-a.ru/ goods/ 54/ 376/ ? Знакомый дооборудовал выпуск своей Legacy такой электрошняжкой за 7к еще по весне. По сути заслонка открыта — прямоток, заслонка закрыта — сток, все играючи с пульта ...
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Самый доступный Lexus LS оценили в 5 539 000 рублей
{{material_121866}} Сегодня, 1 декабря 2017 года, начался официальный прием предварительных заказов на новое, V поколение LS. Реальные продажи крупногабаритного автомобиля стартуют в начале 2018 года.Версия Lexus LS 350 доступна в 2 комплектациях – Comfort и Executive. Внешне эти комплектации отличаются размерностью колес - 19 и 20 дюймов соответственно - и дизайном шумопоглощающих легкосплавных колесных дисков. Стоимость комплектации Comfort составит 5 539 000 рублей, комплектации Executive – 6 502 000 рублей.Модификация Lexus LS 500 AWD предлагается в 8 комплектациях - Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, а также в спортивной комплектации F Sport. Стоимость Comfort+ составит 7 026 000 рублей, комплектации Executive – 7 746 000 рублей, комплектации Premium – 8 259 000 рублей. Комплектацию Premium 2 оценили в 8 374 000 рублей. Наконец, Luxury+, она доступна для тех, кто подготовит 9 295 000 рублей.На все приобретаемые Lexus LS автоматически распространяется программа дополнительного технического обслуживания. Программа будет действовать в течение 24 месяцев с момента истечения гарантийного срока на приобретенный LS или до достижения автомобилем пробега 160 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Участие в программе не подразумевает никаких дополнительных оплат и прочих расходов для клиента.
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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