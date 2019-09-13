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13 сентября 2019, 09:10

Самый экстравагантный концепт-кар Франкфуртского автосалона

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Фото: Carscoops
Тайваньская компания San Yuan Design привезла на Франкфуртский автосалон крайне необычный концепт-кар. Автомобиль сочетает с себе черты купе и кроссовера, а внешне похож на модели сразу нескольких известных марок. В салоне перемешаны все возможные материалы от золота и хрома до дерева и карбона. Эмблема напоминает логотип Audi.
Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона

Фото: Carscoops

Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона

Фото: Carscoops

Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона

Фото: Carscoops

Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона

Фото: Carscoops

Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона

Фото: Carscoops

Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона

Фото: Carscoops

Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона

Фото: Carscoops

Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона

Фото: Carscoops

Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона

Фото: Carscoops

Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона
Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона
Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона
Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона
Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона
Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона
Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона
Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона
Самый экстравагантный концепт кар Франкфуртского автосалона
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Компания San Yuan Design была основана 35 лет назад на Тайване в партнерстве с Yamaha. Ее штаб-квартира базируется в столичном Тайбэе, а завод расположен в городе Таоюане в северо-западной части острова. На мотор-шоу во Франкфурт компания привезла экстравагантный концепт-кар, в котором соединилось всё и сразу. 

Начнем с логотипа марки, который представляет собой три соединенных кольца. Конечно, у Audi колец четыре, и они сцеплены друг с другом, но ассоциации все равно возникают однозначные. И еще – эти три кольца светятся. Формой кузова San Yuan напоминает помесь купе или трехдверного хэтчбека с кроссовером. Спереди концепт-кар похож на Nissan Juke, сзади – на Toyota CH-R, а сдвоенный экран в салоне напоминает аналогичное решение у автомобилей Mercedes-Benz.

В интерьере – сплошная мешанина, которая рябит в глазах и не дает разглядеть архитектуру. Красный, белый и золотой сочетаются с синей фоновой подсветкой. Все это приправлено акцентами из хрома, дерева и карбона. Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть и распознать четырехместную компоновку и расположенный на центральной консоли третий экран, отвечающий за управление климатом в салоне.

Данных о силовой установке пока нет. Судя по красной отсечке на тахометре, начинающейся после 6000 оборотов в минуту, под капотом находится классический бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

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Самый экстравагантный концепт-кар Франкфуртского автосалона
{{material_126480}}Компания San Yuan Design была основана 35 лет назад на Тайване в партнерстве с Yamaha. Ее штаб-квартира базируется в столичном Тайбэе, а завод расположен в городе Таоюане в северо-западной части острова. На мотор-шоу во Франкфурт компания привезла экстравагантный концепт-кар, в котором соединилось всё и сразу. Начнем с логотипа марки, который представляет собой три соединенных кольца. Конечно, у Audi колец четыре, и они сцеплены друг с другом, но ассоциации все равно возникают однозначные. И еще – эти три кольца светятся. Формой кузова San Yuan напоминает помесь купе или трехдверного хэтчбека с кроссовером. Спереди концепт-кар похож на Nissan Juke, сзади – на Toyota CH-R, а сдвоенный экран в салоне напоминает аналогичное решение у автомобилей Mercedes-Benz.В интерьере – сплошная мешанина, которая рябит в глазах и не дает разглядеть архитектуру. Красный, белый и золотой сочетаются с синей фоновой подсветкой. Все это приправлено акцентами из хрома, дерева и карбона. Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть и распознать четырехместную компоновку и расположенный на центральной консоли третий экран, отвечающий за управление климатом в салоне.Данных о силовой установке пока нет. Судя по красной отсечке на тахометре, начинающейся после 6000 оборотов в минуту, под капотом находится классический бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который работает в паре с автоматической коробкой передач.
2019-09-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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