13 сентября 2019, 09:10
Самый экстравагантный концепт-кар Франкфуртского автосалона
- 2714
- 0
Фото: Carscoops
Тайваньская компания San Yuan Design привезла на Франкфуртский автосалон крайне необычный концепт-кар. Автомобиль сочетает с себе черты купе и кроссовера, а внешне похож на модели сразу нескольких известных марок. В салоне перемешаны все возможные материалы от золота и хрома до дерева и карбона. Эмблема напоминает логотип Audi.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Ранее мы писали
Китайские автопроизводители давно и успешно занимаются клонированием моделей известных мировых брендов. Копии ...Читать далее
Начнем с логотипа марки, который представляет собой три соединенных кольца. Конечно, у Audi колец четыре, и они сцеплены друг с другом, но ассоциации все равно возникают однозначные. И еще – эти три кольца светятся. Формой кузова San Yuan напоминает помесь купе или трехдверного хэтчбека с кроссовером. Спереди концепт-кар похож на Nissan Juke, сзади – на Toyota CH-R, а сдвоенный экран в салоне напоминает аналогичное решение у автомобилей Mercedes-Benz.
В интерьере – сплошная мешанина, которая рябит в глазах и не дает разглядеть архитектуру. Красный, белый и золотой сочетаются с синей фоновой подсветкой. Все это приправлено акцентами из хрома, дерева и карбона. Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть и распознать четырехместную компоновку и расположенный на центральной консоли третий экран, отвечающий за управление климатом в салоне.
Данных о силовой установке пока нет. Судя по красной отсечке на тахометре, начинающейся после 6000 оборотов в минуту, под капотом находится классический бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который работает в паре с автоматической коробкой передач.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Отличный салон! Купил через них киа рио жене в подарок, с рук, но она была прям новенькая, в авариях не была. Жена довольна)
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Не смог приобрести авто с пробегом. Машины стоят под эстакадой в полутьме, в салоне ничего не видно через стекло, кузов надо осматривать, подсвечивая себе телефоном. На просьбу выкатить на свет менеджер реагирует неадекватно. Выбрал Сид, хотел взять в кредит. Насчитали по невыгодной ставке с очень ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве