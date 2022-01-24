24 января 2022, 12:54
Самый горячий хэтчбек в мире: малышу Daihatsu прикрутили реактивный двигатель
Маленький японский хэтчбек Daihatsu Mira третьего поколения весит меньше 800 килограммов и штатно оснащается бензиновым 35-сильным мотором. Владелец решил превратить его в мощный хот-хэтч, но мелочиться не стал и сразу установил реактивный двигатель, выдающий 2 600 сил.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Stance Royalty
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Фото: youtube.com / Stance Royalty
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Все изменения в конструкцию легализованы, и автомобиль может на законных основаниях передвигаться в Австралии по дорогам общего пользования. Однако владелец использует его исключительно в качестве шоу-кара для участия в различных соревнованиях и праздничных мероприятиях. К слову, Mira Jet Car – не первый его опыт установки реактивного двигателя в автомобиль. В гараже Дэвида есть также огромный реактивный монстр-трак.
Упомянутые модели: Daihatsu Mira
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