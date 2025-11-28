Кемпер для большой семьи: как Taylor Coach 19 Side Door умещает восемь человек – секреты компактности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 09:36

Самый легкий двухосный прицеп для восьми: Taylor Coach 19 Side Door удивляет вместимостью

Taylor Coach 19 Side Door способен вместить до восьми человек, оставаясь при этом удивительно легким. Этот прицеп создан для тех, кто ценит семейные путешествия и компактность. Узнайте, как производителю удалось совместить минимальный вес и максимальную вместимость. Оцените необычные решения для комфортного отдыха на колесах.

В мире автопутешествий всегда есть выбор: либо роскошь и простор, либо максимальная вместимость на минимальной площади. Канадская компания Taylor Coach решила удивить поклонников кемперов, выпустив модель 19 Side Door, которая способна принять на борт до восьми человек, при этом сохранив невероятно малый вес – всего 840 кг в снаряженном состоянии.

Этот прицеп сразу привлек внимание необычным подходом к организации внутреннего пространства. Несмотря на компактные размеры, внутри удалось разместить спальное место для большой семьи или компании друзей. Производитель использовал каждый сантиметр площади, чтобы создать ощущение уюта интерьера и не перегружать лишние детали.

Внутри предусмотрены трансформируемые диваны и кровати, которые днем ​​превращаются в зону для отдыха и приема пищи, а ночью легко трансформируются в полноценные спальные места. Благодаря продуманной планировке, даже при полном объеме остается достаточно места для хранения вещей и свободного перемещения.

Особое внимание уделено материалам и технологиям сборки. Легкий, но прочный каркас, современные изоляционные материалы и минималистичный дизайн обеспечивают рекордно низкий вес. Это означает, что прицеп можно буксировать даже автомобилями небольшой мощности, что делает его доступным.

Как сообщает autoevolution, Taylor Coach 19 Side Door ориентирован прежде всего на канадский рынок, однако его концепция может заинтересовать и европейских автолюбителей, привыкших к компактным решениям. Такой прицеп станет предпочтительным выбором для семейных поездок, когда важна не только вместимость, но и простота транспортировки.

В условиях, когда цены на топливо и содержание автодомов продолжают расти, подобные легкие и вместительные решения становятся все более актуальными. Taylor Coach 19 Side Door доказывает, что даже в небольшом пространстве можно создать комфортные условия для отдыха большой компании, не жертвуя мобильностью и экономичностью.

