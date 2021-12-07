Самый маленький серийный автомобиль в мире Peel P50 установил рекорд по дальности путешествия
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
С учетом невысокой скорости и компактных размеров, поездка не была слишком приятной. Водитель вынужден был регулярно останавливаться, чтобы выйти и размять ноги. Правда, Орчин говорит, что ему удалось однажды достичь головокружительной скорости 80 км/ч на автостраде, когда он ехал под гору.
Путешествие Орчина было благотворительным, он собирал деньги для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Миниатюрный и очаровательный Peel P50 неизменно привлекал внимание и помог молодому человеку собрать 10 000 фунтов стерлингов (почти миллион рублей), не считая расходов на бензин и ночлег. Компания Peel также не осталась в стороне и предложила Орчину новый двигатель для его микромобиля.
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