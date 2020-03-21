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21 марта 2020, 15:43

«Самый модифицированный» Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов

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Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6
Владелец «самого модифицированного» Peugeot 205 на планете решил расстаться со своим творением и продать автомобиль. У хэтчбека родные только педаль тормоза, ветровое стекло и дверные ручки.
Самый модифицированный Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов

Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6

Самый модифицированный Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов

Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6

Самый модифицированный Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов

Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6

Самый модифицированный Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов

Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6

Самый модифицированный Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов

Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6

Самый модифицированный Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов
Самый модифицированный Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов
Самый модифицированный Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов
Самый модифицированный Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов
Самый модифицированный Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов
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В социальной сети Facebook на странице «Peugeot 205 twin engined V6» появилось объявление о продаже Peugeot 205 GTI. Но не простого, а как уверяет владелец автомобиля, самого модифицированного на планете. Мартин Томпсон, так зовут продавца, самостоятельно переделал авто.

У хэтчбека из заводских деталей остались только педаль тормоза, ветровое стекло и дверные ручки. Мартин Томпсон пишет, что автомобиль на 95% пересобран вручную, даже стекловолокно было сделано с другом Джонни. «Это было бы невозможно без поддержки друзей, семьи и фанатов по всему миру».

Это первый в мире двухмоторный и самый мощный Peugeot с двигателем 205 GTI, он создан таким образом, что каждый двигатель может быть удален. Поэтому могут использоваться различные схемы расположения двигателей: FWD, MID и твин. 6,0-литровый V12 агрегат представляет из себя два спаренных V6, заимствованных у Peugeot 406 Coupe. В сумме они выдают 485 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента.

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«Самый модифицированный» Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов
{{material_129148}}В социальной сети Facebook на странице «Peugeot 205 twin engined V6» появилось объявление о продаже Peugeot 205 GTI. Но не простого, а как уверяет владелец автомобиля, самого модифицированного на планете. Мартин Томпсон, так зовут продавца, самостоятельно переделал авто.У хэтчбека из заводских деталей остались только педаль тормоза, ветровое стекло и дверные ручки. Мартин Томпсон пишет, что автомобиль на 95% пересобран вручную, даже стекловолокно было сделано с другом Джонни. «Это было бы невозможно без поддержки друзей, семьи и фанатов по всему миру».Это первый в мире двухмоторный и самый мощный Peugeot с двигателем 205 GTI, он создан таким образом, что каждый двигатель может быть удален. Поэтому могут использоваться различные схемы расположения двигателей: FWD, MID и твин. 6,0-литровый V12 агрегат представляет из себя два спаренных V6, заимствованных у Peugeot 406 Coupe. В сумме они выдают 485 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента.
2020-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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