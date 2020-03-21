21 марта 2020, 15:43
«Самый модифицированный» Peugeot 205 с двумя моторами продают за 10 000 долларов
- 42
- 0
Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6
Владелец «самого модифицированного» Peugeot 205 на планете решил расстаться со своим творением и продать автомобиль. У хэтчбека родные только педаль тормоза, ветровое стекло и дверные ручки.
Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6
Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6
Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6
Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6
Фото: FB Peugeot 205 twin engined V6
Ранее мы писали
Оргкомитет конкурса «Европейский автомобиль года» огласил итоги. Гран-при в 2020 году авторитетное жюри присудило ...Читать далее
У хэтчбека из заводских деталей остались только педаль тормоза, ветровое стекло и дверные ручки. Мартин Томпсон пишет, что автомобиль на 95% пересобран вручную, даже стекловолокно было сделано с другом Джонни. «Это было бы невозможно без поддержки друзей, семьи и фанатов по всему миру».
Это первый в мире двухмоторный и самый мощный Peugeot с двигателем 205 GTI, он создан таким образом, что каждый двигатель может быть удален. Поэтому могут использоваться различные схемы расположения двигателей: FWD, MID и твин. 6,0-литровый V12 агрегат представляет из себя два спаренных V6, заимствованных у Peugeot 406 Coupe. В сумме они выдают 485 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия
08.02.2018, 09:18
Ретро-тест Peugeot 306: середняк «львиного» семейства
20.03.2017, 03:38
Тест-драйв Peugeot 308 GT Line: серьезна и мила
13.11.2016, 22:47
Тест-драйв Peugeot Partner: под французским каблуком
11.05.2016, 16:46
Тест-драйв Peugeot 508: костюм с иголочки
19.12.2014, 06:55
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия
08.02.2018, 09:18
Ретро-тест Peugeot 306: середняк «львиного» семейства
20.03.2017, 03:38
Тест-драйв Peugeot 308 GT Line: серьезна и мила
13.11.2016, 22:47
Тест-драйв Peugeot Partner: под французским каблуком
11.05.2016, 16:46
Тест-драйв Peugeot 508: костюм с иголочки
19.12.2014, 06:55
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
у меня пыжик 1992 г .объемом 1.1 литра. подскажите от какой машины к нему подходит лямдазон а то оригенал унас в карелии стоит 600 баксов !!!
Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве