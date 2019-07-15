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15 июля 2019, 14:08

Самый мощный грузовик Mercedes-Benz будет работать в России

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Компания «Даймлер КамАЗ Рус» представила в России седельный тягач Actros 2663 LS с колесной формулой 6х4, оснащенный самым мощным в грузовой линейке Mercedes-Benz 15,6-литровым дизелем, выдающим 625 л.с. и 3 000 Нм крутящего момента.
Самый мощный грузовик Mercedes Benz будет работать в России
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Новый Mercedes-Benz Actros 2663 LS уже нашел первого покупателя. Мощная машина пополнит автопарк компании «Тимбермаш Байкал» и будет использоваться для перевозки тяжелой и негабаритной лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники. В настоящее время в парке «Тимбермаш Байкал» трудятся два седельных тягача Actros серии 2651 LS и 3351 S. Каждая машина уже «намотала» по России от Петербурга до Владивостока свыше миллиона километров.

Тягач Actros 2663 LS оснащен мотором ОМ473 с рабочим объемом 15 569 куб. см. Агрегат развивает мощность в 625 л.с. (460 кВт). Крутящий момент в 3 000 Нм достигается уже при 1 100 об/мин, что позволяет эксплуатировать машину с высокими параметрами эффективности. Двигатель характеризуется топливной экономичностью. Расход стал на 7% меньше по сравнению с предшественником. Мотор работает в паре с коробкой передач нового поколения Mercedes PowerShift 3, которая отличается улучшенным алгоритмом переключения передач.

Тяжелый тягач полной массой 28 000 кг демонстрирует стабильное поведение даже на сложных трассах, включая горные маршруты со значительными перепадами высот. Ретардер в сочетании с высокоэффективным моторным тормозом обеспечивает равномерное и устойчивое тормозное усилие до 800 кВт (1 088 л.с.), а также позволяет продлить срок службы тормозных колодок и дисков.

Mercedes-Benz Actros 2663 LS оснащен кабиной нового поколения BigSpace L с ровным полом, ширина которой составляет 2,5 метра, а внутренняя высота – 1,99 метра. В стандартную комплектацию вошли вентилируемые сидения с подушками, увеличенными на 40 мм в ширину; 7-зонный матрас шириной 750 мм, выполненный из холодной пены; множество отсеков для хранения вещей: на боковых стенках, потолке, дверях и задней стенке.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Самый мощный грузовик Mercedes-Benz будет работать в России
{{material_126621}}Новый Mercedes-Benz Actros 2663 LS уже нашел первого покупателя. Мощная машина пополнит автопарк компании «Тимбермаш Байкал» и будет использоваться для перевозки тяжелой и негабаритной лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники. В настоящее время в парке «Тимбермаш Байкал» трудятся два седельных тягача Actros серии 2651 LS и 3351 S. Каждая машина уже «намотала» по России от Петербурга до Владивостока свыше миллиона километров.Тягач Actros 2663 LS оснащен мотором ОМ473 с рабочим объемом 15 569 куб. см. Агрегат развивает мощность в 625 л.с. (460 кВт). Крутящий момент в 3 000 Нм достигается уже при 1 100 об/мин, что позволяет эксплуатировать машину с высокими параметрами эффективности. Двигатель характеризуется топливной экономичностью. Расход стал на 7% меньше по сравнению с предшественником. Мотор работает в паре с коробкой передач нового поколения Mercedes PowerShift 3, которая отличается улучшенным алгоритмом переключения передач.Тяжелый тягач полной массой 28 000 кг демонстрирует стабильное поведение даже на сложных трассах, включая горные маршруты со значительными перепадами высот. Ретардер в сочетании с высокоэффективным моторным тормозом обеспечивает равномерное и устойчивое тормозное усилие до 800 кВт (1 088 л.с.), а также позволяет продлить срок службы тормозных колодок и дисков.Mercedes-Benz Actros 2663 LS оснащен кабиной нового поколения BigSpace L с ровным полом, ширина которой составляет 2,5 метра, а внутренняя высота – 1,99 метра. В стандартную комплектацию вошли вентилируемые сидения с подушками, увеличенными на 40 мм в ширину; 7-зонный матрас шириной 750 мм, выполненный из холодной пены; множество отсеков для хранения вещей: на боковых стенках, потолке, дверях и задней стенке.
2019-07-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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