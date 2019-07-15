Самый мощный грузовик Mercedes-Benz будет работать в России
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Компания «Даймлер КамАЗ Рус» представила в России седельный тягач Actros 2663 LS с колесной формулой 6х4, оснащенный самым мощным в грузовой линейке Mercedes-Benz 15,6-литровым дизелем, выдающим 625 л.с. и 3 000 Нм крутящего момента.
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Тягач Actros 2663 LS оснащен мотором ОМ473 с рабочим объемом 15 569 куб. см. Агрегат развивает мощность в 625 л.с. (460 кВт). Крутящий момент в 3 000 Нм достигается уже при 1 100 об/мин, что позволяет эксплуатировать машину с высокими параметрами эффективности. Двигатель характеризуется топливной экономичностью. Расход стал на 7% меньше по сравнению с предшественником. Мотор работает в паре с коробкой передач нового поколения Mercedes PowerShift 3, которая отличается улучшенным алгоритмом переключения передач.
Тяжелый тягач полной массой 28 000 кг демонстрирует стабильное поведение даже на сложных трассах, включая горные маршруты со значительными перепадами высот. Ретардер в сочетании с высокоэффективным моторным тормозом обеспечивает равномерное и устойчивое тормозное усилие до 800 кВт (1 088 л.с.), а также позволяет продлить срок службы тормозных колодок и дисков.
Mercedes-Benz Actros 2663 LS оснащен кабиной нового поколения BigSpace L с ровным полом, ширина которой составляет 2,5 метра, а внутренняя высота – 1,99 метра. В стандартную комплектацию вошли вентилируемые сидения с подушками, увеличенными на 40 мм в ширину; 7-зонный матрас шириной 750 мм, выполненный из холодной пены; множество отсеков для хранения вещей: на боковых стенках, потолке, дверях и задней стенке.
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система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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