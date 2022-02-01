Самый мощный и быстрый кроссовер в мире: 707 сил и 3,3 секунды до «сотни»
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Кроссовер по-прежнему имеет автоматическую систему распределения крутящего момента с возможностью передачи до 100% тяги на задние колеса. Британцы перенастроили электронный дифференциал, чтобы подчеркнуть драйверский характер автомобиля без ущерба для сцепления с дорогой или управляемости.
С места до «сотни» Aston Martin DBX707 разгоняется за 3,3 секунды, что также является лучшим показателем среди «одноклассников». Максимальная скорость достигает 310 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 14,4 литра на 100 километров пути, если кому-то интересно.
Внешне самый мощный DBX707 можно узнать по большой решетке радиатора с матовой хромированной отделкой, крупным воздухозаборникам в переднем бампере и переднему сплиттеру. На корме появился новый спойлер и массивный диффузор. В стандартной комплектации DBX707 поставляется с 22-дюймовыми колесами, за доплату можно заказать 23-дюймовые тонированные диски. Серийное производство Aston Martin DBX707 должно начаться в первом квартале 2022 года. Первые клиенты получат свои мощные кроссоверы ближе к лету.
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