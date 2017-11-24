24 ноября 2017, 08:59

Самый мощный «Кировец» приглянулся европейцам

На выставке аграрной техники в Ганновере «Петербургский тракторный завод» презентовал трактор 8-го тягового класса - К-743, который заводчане называют самым мощным и производительным в линейке «Кировцев».
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К-743 оснащен 435-сильным дизелем Mercedes-Benz OM 470LA E4-1 экостандарта Stage IV, что является необходимым условием для экспорта техники в Германию и другие государства Европы.

В модельной гамме ПТЗ новый «Кировец» обладает не только самым мощным двигателем, но и максимальными параметрами гидравлической системы рабочего оборудования. На нем установлен аксиально-поршневой насос Bosch Rexroth производительностью 280 л/мин, что в 1,5 раза выше, чем у машин серии К-744. Колеса имеют увеличенный диаметр, что улучшает тяговые свойства трактора и позволяет ему принимать дополнительную нагрузку.

В конструкции К-743 применена система управления COMMANDPOST 2. Она совмещает в себе функции управления трансмиссией и гидросистемой рабочего оборудования, а это облегчает работу  оператора. К его услугам - герметичная пылезащитная 2-местная кабина с отоплением, вентиляцией и кондиционером.

Сразу после завершения выставки презентационный К-743 отправился к дилеру ПТЗ, работающему сразу на 2 рынка - Чехии и Словакии.

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Самый мощный «Кировец» приглянулся европейцам
К-743 оснащен 435-сильным дизелем Mercedes-Benz OM 470LA E4-1 экостандарта Stage IV, что является необходимым условием для экспорта техники в Германию и другие государства Европы.В модельной гамме ПТЗ новый «Кировец» обладает не только самым мощным двигателем, но и максимальными параметрами гидравлической системы рабочего оборудования. На нем установлен аксиально-поршневой насос Bosch Rexroth производительностью 280 л/мин, что в 1,5 раза выше, чем у машин серии К-744. Колеса имеют увеличенный диаметр, что улучшает тяговые свойства трактора и позволяет ему принимать дополнительную нагрузку.В конструкции К-743 применена система управления COMMANDPOST 2. Она совмещает в себе функции управления трансмиссией и гидросистемой рабочего оборудования, а это облегчает работу  оператора. К его услугам - герметичная пылезащитная 2-местная кабина с отоплением, вентиляцией и кондиционером. Сразу после завершения выставки презентационный К-743 отправился к дилеру ПТЗ, работающему сразу на 2 рынка - Чехии и Словакии.
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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