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22 августа 2018, 15:11

Самый мощный Mercedes-Benz X-Class оценили в 3,9 млн рублей

Компания Mercedes-Benz привезет в Россию топовую версию пикапа X-Class, оснащенную 3,0-литровым турбодизелем с отдачей 258 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Цена такого пикапа будет начинаться от 3 875 000 рублей.
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  Самый мощный Mercedes-Benz X-Class оценили в 3,9 млн рублей Mercedes X Самый мощный Mercedes-Benz X-Class оценили в 3,9 млн рублей Mercedes X Самый мощный Mercedes-Benz X-Class оценили в 3,9 млн рублей Mercedes X Самый мощный Mercedes-Benz X-Class оценили в 3,9 млн рублей Mercedes X Самый мощный Mercedes-Benz X-Class оценили в 3,9 млн рублей
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Дизельная модификация Mercedes-Benz X350d 4Matic получила самый мощный мотор в линейке пикапов этой немецкой марки. Под капотом автомобиля трудится 3,0-литровая наддувная дизельная «шестерка» с системой непосредственного впрыска. При этом у турбины может изменяться угол наклона лепестков крыльчатки для нейтрализации «турбоямы». Мощность двигателя составляет 258 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 550 Нм.

Мотор работает в сочетании с 7-диапазонным «автоматом» 7G-Tronic Plus и постоянным полным приводом 4MATIC. С места до 100 км/ч такой пикап может разогнаться за 7,5 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 9 литров на 100 километров пути. Российским покупателям версию X350d 4Matic предложат в двух комплектациях – Progressive и Power. Цены начинаются от 3 875 000 рублей.

Продажи Mercedes-Benz X-Class стартовали в России в июне. До сих пор в дилерских центрах были представлены только «младшие» модификации, оснащенные 2,4-литровыми дизельными моторами в двух вариантах форсировки – 163 и 190 л.с. Цена базовой версии с «механикой» составляла от 2 899 000 рублей.

Купить авто Mercedes Benz Бенц, Мерседес X-classe
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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
Mercedes назвал цену на X-Class для России
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
Роман
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
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Самый мощный Mercedes-Benz X-Class оценили в 3,9 млн рублей
{{material_122676}}Дизельная модификация Mercedes-Benz X350d 4Matic получила самый мощный мотор в линейке пикапов этой немецкой марки. Под капотом автомобиля трудится 3,0-литровая наддувная дизельная «шестерка» с системой непосредственного впрыска. При этом у турбины может изменяться угол наклона лепестков крыльчатки для нейтрализации «турбоямы». Мощность двигателя составляет 258 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 550 Нм.Мотор работает в сочетании с 7-диапазонным «автоматом» 7G-Tronic Plus и постоянным полным приводом 4MATIC. С места до 100 км/ч такой пикап может разогнаться за 7,5 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 9 литров на 100 километров пути. Российским покупателям версию X350d 4Matic предложат в двух комплектациях – Progressive и Power. Цены начинаются от 3 875 000 рублей.Продажи Mercedes-Benz X-Class стартовали в России в июне. До сих пор в дилерских центрах были представлены только «младшие» модификации, оснащенные 2,4-литровыми дизельными моторами в двух вариантах форсировки – 163 и 190 л.с. Цена базовой версии с «механикой» составляла от 2 899 000 рублей.
2018-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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