122
22 августа 2018, 15:11
Самый мощный Mercedes-Benz X-Class оценили в 3,9 млн рублей
Компания Mercedes-Benz привезет в Россию топовую версию пикапа X-Class, оснащенную 3,0-литровым турбодизелем с отдачей 258 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Цена такого пикапа будет начинаться от 3 875 000 рублей.
Ранее мы писали
Дилеры Mercedes-Benz в России начали принимать заказы на новые пикапы X-Class. Автомобиль предлагается в трех ...Читать далее
Мотор работает в сочетании с 7-диапазонным «автоматом» 7G-Tronic Plus и постоянным полным приводом 4MATIC. С места до 100 км/ч такой пикап может разогнаться за 7,5 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 9 литров на 100 километров пути. Российским покупателям версию X350d 4Matic предложат в двух комплектациях – Progressive и Power. Цены начинаются от 3 875 000 рублей.
Продажи Mercedes-Benz X-Class стартовали в России в июне. До сих пор в дилерских центрах были представлены только «младшие» модификации, оснащенные 2,4-литровыми дизельными моторами в двух вариантах форсировки – 163 и 190 л.с. Цена базовой версии с «механикой» составляла от 2 899 000 рублей.
Новости и статьи по теме
По одежке встречают: ТОП-5 привлекательных SUV
31.07.2018, 22:51
Внешность – не главное: ТОП-5 некрасивых вседорожников
17.07.2018, 18:42
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
21.03.2018, 15:15
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
19.03.2018, 11:50
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Новости и статьи по теме
По одежке встречают: ТОП-5 привлекательных SUV
31.07.2018, 22:51
Внешность – не главное: ТОП-5 некрасивых вседорожников
17.07.2018, 18:42
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
21.03.2018, 15:15
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
19.03.2018, 11:50
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное