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21 января 2020, 17:24

Самый мощный Volkswagen Golf R «зарядят» до 333 сил

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Фото: Autocar
Благодаря утечке стало известно, насколько мощными будут хот-хэтчи, построенные на базе Volkswagen Golf восьмого поколения. Первым представят «младший» Golf GTI, который будет развивать 245 л.с. Топовый Golf R дебютирует летом и получит мотор, форсированный до 333 сил.
Самый мощный Volkswagen Golf R зарядят до 333 сил

Фото: instagram.com/cochespias

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В соцсетях опубликовали скриншот с заводской презентации Volkswagen, раскрывающий подробности о линейке «заряженных» модификаций хэтчбека Golf нового поколения. В течение 2020 года должны увидеть свет пять хот-хэтчей мощностью от 245 до 333 лошадиных сил.

Как ожидается, первым на Женевском автосалоне в марте публике представят 245-сильный Golf GTI. Для более мощной модификации GTI TCR бензиновый двигатель форсируют до 300 лошадиных сил. Дизельный хэтчбек Golf GTD будет выдавать 200 сил. Суммарная мощность гибридного Golf GTE составит 245 л.с. 

На вершине линейки расположится полноприводный Golf R мощностью 333 л.с. Его представят в июле на ежегодном фестивале скорости в британском Гудвуде. По информации издания Autocar, в следующем году на рынок может выйти экстремальный хэтчбек Golf R Plus с турбомотором мощностью около 400 лошадиных сил. Напомним, «обычный» Volkswagen Golf восьмого поколения оснащается бензиновыми и дизельными турбомоторами отдачей не более 150 сил.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
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Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
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Самый мощный Volkswagen Golf R «зарядят» до 333 сил
{{material_128324}}В соцсетях опубликовали скриншот с заводской презентации Volkswagen, раскрывающий подробности о линейке «заряженных» модификаций хэтчбека Golf нового поколения. В течение 2020 года должны увидеть свет пять хот-хэтчей мощностью от 245 до 333 лошадиных сил.Как ожидается, первым на Женевском автосалоне в марте публике представят 245-сильный Golf GTI. Для более мощной модификации GTI TCR бензиновый двигатель форсируют до 300 лошадиных сил. Дизельный хэтчбек Golf GTD будет выдавать 200 сил. Суммарная мощность гибридного Golf GTE составит 245 л.с. На вершине линейки расположится полноприводный Golf R мощностью 333 л.с. Его представят в июле на ежегодном фестивале скорости в британском Гудвуде. По информации издания Autocar, в следующем году на рынок может выйти экстремальный хэтчбек Golf R Plus с турбомотором мощностью около 400 лошадиных сил. Напомним, «обычный» Volkswagen Golf восьмого поколения оснащается бензиновыми и дизельными турбомоторами отдачей не более 150 сил.
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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