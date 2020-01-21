21 января 2020, 17:24
Самый мощный Volkswagen Golf R «зарядят» до 333 сил
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Фото: Autocar
Благодаря утечке стало известно, насколько мощными будут хот-хэтчи, построенные на базе Volkswagen Golf восьмого поколения. Первым представят «младший» Golf GTI, который будет развивать 245 л.с. Топовый Golf R дебютирует летом и получит мотор, форсированный до 333 сил.
Фото: instagram.com/cochespias
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Как ожидается, первым на Женевском автосалоне в марте публике представят 245-сильный Golf GTI. Для более мощной модификации GTI TCR бензиновый двигатель форсируют до 300 лошадиных сил. Дизельный хэтчбек Golf GTD будет выдавать 200 сил. Суммарная мощность гибридного Golf GTE составит 245 л.с.
На вершине линейки расположится полноприводный Golf R мощностью 333 л.с. Его представят в июле на ежегодном фестивале скорости в британском Гудвуде. По информации издания Autocar, в следующем году на рынок может выйти экстремальный хэтчбек Golf R Plus с турбомотором мощностью около 400 лошадиных сил. Напомним, «обычный» Volkswagen Golf восьмого поколения оснащается бензиновыми и дизельными турбомоторами отдачей не более 150 сил.
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Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
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Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
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Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
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Комментарии пользователей
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все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
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