21 мая 2019, 21:07

Самый мощный Volkswagen Touareg доступен для заказа

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Немецкие дилеры Volkswagen начали принимать заказы на топовый вседорожник Touareg V8 TDI, оснащенный 4-литровой дизельной «восьмеркой» мощностью 421 л.с. Цены стартуют от 90 тысяч евро.
Самый мощный Volkswagen Touareg доступен для заказа
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Самый мощный Touareg представили в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Кроссовер с 4,0-литровым битурбо дизелем V8 (индекс ЕА898) выдает 421 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Это не только самая мощная модификация Touareg, но и единственная с 8 цилиндрами. С места до «сотни» 2-тонный кроссовер успевает разогнаться за 4,9 секунды. Его «максималка» принудительно ограничена электроникой на 250 км/ч. 

Вседорожник Touareg V8 TDI обещает стать самым дорогим в линейке, поэтому перечень оснащения здесь длиннее и богаче. Уже в «базе» автомобиль комплектуется пневмоподвеской, 19-дюймовыми колесными дисками, 2-зонным климат-контролем, навигацией, возможностью электрорегулировки передних сидений, пакетом управления светом и фотохромными боковыми зеркалами (Light & Sight), системами автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения. 

Салон отделан кожей Vienna, а покупатели могут выбирать между двумя пакетами внутреннего оформления Elegance и Atmosphere. В Elegance доминируют металл и холодная цветовая гамма, а в Atmosphere преобладает дерево и натуральные оттенки. Цены в Германии начинаются от 90 тысяч евро, что на 28 тысяч евро дороже версии с V6 TSI (340 л.с.). Что касается России, то окончательного решения, везти к нам Touareg V8 TDI или нет, до сих пор не принято. В случае положительного решения, стоить флагманский вседорожник будет порядка 5,5 млн рублей.

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Форум Volkswagen Touareg
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Самый мощный Volkswagen Touareg доступен для заказа
{{material_126297}}Самый мощный Touareg представили в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Кроссовер с 4,0-литровым битурбо дизелем V8 (индекс ЕА898) выдает 421 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Это не только самая мощная модификация Touareg, но и единственная с 8 цилиндрами. С места до «сотни» 2-тонный кроссовер успевает разогнаться за 4,9 секунды. Его «максималка» принудительно ограничена электроникой на 250 км/ч. Вседорожник Touareg V8 TDI обещает стать самым дорогим в линейке, поэтому перечень оснащения здесь длиннее и богаче. Уже в «базе» автомобиль комплектуется пневмоподвеской, 19-дюймовыми колесными дисками, 2-зонным климат-контролем, навигацией, возможностью электрорегулировки передних сидений, пакетом управления светом и фотохромными боковыми зеркалами (Light & Sight), системами автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения. Салон отделан кожей Vienna, а покупатели могут выбирать между двумя пакетами внутреннего оформления Elegance и Atmosphere. В Elegance доминируют металл и холодная цветовая гамма, а в Atmosphere преобладает дерево и натуральные оттенки. Цены в Германии начинаются от 90 тысяч евро, что на 28 тысяч евро дороже версии с V6 TSI (340 л.с.). Что касается России, то окончательного решения, везти к нам Touareg V8 TDI или нет, до сих пор не принято. В случае положительного решения, стоить флагманский вседорожник будет порядка 5,5 млн рублей.
2019-05-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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