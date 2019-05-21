21 мая 2019, 21:07
Самый мощный Volkswagen Touareg доступен для заказа
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Немецкие дилеры Volkswagen начали принимать заказы на топовый вседорожник Touareg V8 TDI, оснащенный 4-литровой дизельной «восьмеркой» мощностью 421 л.с. Цены стартуют от 90 тысяч евро.
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Вседорожник Touareg V8 TDI обещает стать самым дорогим в линейке, поэтому перечень оснащения здесь длиннее и богаче. Уже в «базе» автомобиль комплектуется пневмоподвеской, 19-дюймовыми колесными дисками, 2-зонным климат-контролем, навигацией, возможностью электрорегулировки передних сидений, пакетом управления светом и фотохромными боковыми зеркалами (Light & Sight), системами автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения.
Салон отделан кожей Vienna, а покупатели могут выбирать между двумя пакетами внутреннего оформления Elegance и Atmosphere. В Elegance доминируют металл и холодная цветовая гамма, а в Atmosphere преобладает дерево и натуральные оттенки. Цены в Германии начинаются от 90 тысяч евро, что на 28 тысяч евро дороже версии с V6 TSI (340 л.с.). Что касается России, то окончательного решения, везти к нам Touareg V8 TDI или нет, до сих пор не принято. В случае положительного решения, стоить флагманский вседорожник будет порядка 5,5 млн рублей.
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