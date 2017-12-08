Самый навороченный внедорожник Citroen прибудет в РФ через год
Топовая модификация DS 7 Crossback в Европе предлагается за 43 185 фунтов стерлингов, это составляет 3 290 000 рублей. Данная модель комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,6 литра производительностью 225 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 8-скоростным «автоматом».
Также внедорожник DS 7 Crossback в будущем появится с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового агрегата и двух электрических двигателей, её общая мощность составляет 300 лошадиных сил. Стоимость гибрида составит от 50 000 фунтов стерлингов.
На европейском рынке флагманский внедорожник DS 7 Crossback уже появился в продаже по цене от 28 050 фунтов стерлингов (база). За эти деньги покупателям предлагают автомобиль, оснащённый турбодизельным агрегатом DVR объёмом 1,5 литра мощностью 130 лошадиных сил, работает он на пару с 6-ступенчатой МКПП.
Топовая модификация DS 7 Crossback в Европе предлагается за 43 185 фунтов стерлингов, это составляет 3 290 000 рублей. Данная модель комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,6 литра производительностью 225 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 8-скоростным «автоматом».
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