8 декабря 2017, 11:39

Самый навороченный внедорожник Citroen прибудет в РФ через год

Группа PSA намерена вывести на российский рынок автомобиль DS 7 Crossback. Премиальный внедорожник DS 7 Crossback у российских дилеров появится в конце 2018 года, в каких вариантах – не сообщается.
^
  Самый навороченный внедорожник Citroen прибудет в РФ через год Citroen DS5 Самый навороченный внедорожник Citroen прибудет в РФ через год
2
фото
  

Ранее мы писали
На вчерашней церемонии инаугурации новый президент Франции Эммануэль Макрон передвигался на автомобиле DS ...
Читать далее
На европейском рынке флагманский внедорожник DS 7 Crossback уже появился в продаже по цене от 28 050 фунтов стерлингов (база). За эти деньги покупателям предлагают автомобиль, оснащённый турбодизельным агрегатом DVR объёмом 1,5 литра мощностью 130 лошадиных сил, работает он на пару с 6-ступенчатой МКПП.

Топовая модификация DS 7 Crossback в Европе предлагается за 43 185 фунтов стерлингов, это составляет 3 290 000 рублей. Данная модель комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,6 литра производительностью 225 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 8-скоростным «автоматом».

Также внедорожник DS 7 Crossback в будущем появится с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового агрегата и двух электрических двигателей, её общая мощность составляет 300 лошадиных сил. Стоимость гибрида составит от 50 000 фунтов стерлингов.

На европейском рынке флагманский внедорожник DS 7 Crossback уже появился в продаже по цене от 28 050 фунтов стерлингов (база). За эти деньги покупателям предлагают автомобиль, оснащённый турбодизельным агрегатом DVR объёмом 1,5 литра мощностью 130 лошадиных сил, работает он на пару с 6-ступенчатой МКПП.

Топовая модификация DS 7 Crossback в Европе предлагается за 43 185 фунтов стерлингов, это составляет 3 290 000 рублей. Данная модель комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,6 литра производительностью 225 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 8-скоростным «автоматом».

Новинки и концепт кары Ситроен Дс 5

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Citroen DS5
Успокойтесь, как бы вам не хотелось, по всем международным рейтингам Ситроен никогда небыл ни в премиум ни в люкс классе.| Управляемость автомобиля - огромный плюс. Четкость рулевого управления просто на высоте. Колеса быстро и точно реагируют на поворот руля. При увеличении скорости, руль становится ...
Кирилл
Форум Citroen C3
| Кому: Елена А у вас случайно не 1.4hdi? Не думаю, что сигнализация виновата. Здесь больше похожу на проблемы с топливной системой. Конкретнее либо регулятор давления топлива либо датчик топливного насоса, выдает неправильные данные и машина глохнет, либо сам насос. В общем вначале обратите внимание ...
Katerina
Форум Citroen Jumper
Очень много "кушает". Если покупать его для работы, то еще более менее выгодно, но для личного пользования не очень по деньгам выходит. За то комфортный и вместительный.
Алексей Рягузов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Citroen Автомудрость Citroen АвтоПитер Citroen Дизайн и тюнинг Citroen Новинки и концепт кары Citroen Новости и акции автосалонов Citroen Автосалоны и дилеры марки Citroen Аренда и прокат авто марки Citroen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Citroen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Citroen
Главные материалы
Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
Мы узнали, как продается новый Renault Koleos
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Citroen DS5
Объявления о продаже Citroen DS5
Рейтинг по классам
Класс А
Suzuki Ignis и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 44 модели
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Самый навороченный внедорожник Citroen прибудет в РФ через год
{{material_119228}}На европейском рынке флагманский внедорожник DS 7 Crossback уже появился в продаже по цене от 28 050 фунтов стерлингов (база). За эти деньги покупателям предлагают автомобиль, оснащённый турбодизельным агрегатом DVR объёмом 1,5 литра мощностью 130 лошадиных сил, работает он на пару с 6-ступенчатой МКПП.Топовая модификация DS 7 Crossback в Европе предлагается за 43 185 фунтов стерлингов, это составляет 3 290 000 рублей. Данная модель комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,6 литра производительностью 225 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 8-скоростным «автоматом».Также внедорожник DS 7 Crossback в будущем появится с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового агрегата и двух электрических двигателей, её общая мощность составляет 300 лошадиных сил. Стоимость гибрида составит от 50 000 фунтов стерлингов.На европейском рынке флагманский внедорожник DS 7 Crossback уже появился в продаже по цене от 28 050 фунтов стерлингов (база). За эти деньги покупателям предлагают автомобиль, оснащённый турбодизельным агрегатом DVR объёмом 1,5 литра мощностью 130 лошадиных сил, работает он на пару с 6-ступенчатой МКПП.Топовая модификация DS 7 Crossback в Европе предлагается за 43 185 фунтов стерлингов, это составляет 3 290 000 рублей. Данная модель комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,6 литра производительностью 225 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 8-скоростным «автоматом».
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Екатеринбург Воронеж Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG