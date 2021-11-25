Самый нелепый и опасный: хит-парад "колхоз-тюнинга"
Установка прямоточного глушителя
В то время, как автопроизводители борются за тишину в салоне, некоторые водители нарочно снабжают свой автомобиль очень шумным выхлопом. Это негативно влияет на комфорт как самого такого ездока, так и окружающих. Но это, видимо, не очень заботит любителей рёва. Кстати сказать, сам по себе прямоток увеличивает мощность двигателя совсем ненамного: примерно на 5 процентов. Если поставить его на условные "Жигули" с 77-ю "лошадями", прибавка составит 3–4 л.с. Зато сильно возрастут шансы прилёта на автомобиль какого-нибудь тяжёлого предмета из соседского окна.
Установка больших колёс
Иногда – очень больших. Во-первых, это придаёт машине странный внешний вид. Во-вторых, с точки зрения механики колёса – это так называемые неподрессоренные массы. И даже небольшое их увеличение негативно сказывается на разгоне, эффективности торможения, расходе топлива и ресурсе деталей ходовой. Кроме того, машину с колёсами большего, чем нужно, диаметра, сложнее удержать на дороге при попадании на скорости в яму. Тем не менее, подобный вид "тюнинга" является одним из самых популярных.
Переделка фар
Как правило, речь идёт об установке очень ярких лампочек, которые слепят других водителей. Иногда – о дешёвом нефирменном ксеноне, который слепит ещё сильнее. Часто яркие лампы ставят не в основные фары, а в противотуманные, при этом, они полностью перестают выполнять свои функции, так как в тумане яркий свет делает только хуже. Последние годы наблюдается и ещё один вариант. Фары закрываются пластиковой решёткой. Сложно сказать, что здесь получается хуже: внешний вид или освещённость дороги.
"Занижение подвески"
Выглядят заниженное автомобили нелепо. Но важнее, что ездить на низкой машине по российским дорогам неудобно. Во-вторых, занижение обычно происходит путём установки коротких пружин (или отрезанию "лишнего" от штатных), но проблема здесь в том, что пружина должна работать "в паре" с амортизатором. Они должны быть подобраны друг к другу. Иначе на неровной дороге подвеска может отработать не так, как положено, что приведёт к кратковременной, но, возможно, фатальной потере управления. Но любители опущенных автомобилей вряд ли знают о таких подробностях.
Ликвидация регулятора тормозных усилий
На старых автомобилях, которые ещё не имеют ABS, в тормозной системе есть узел, называемый регулятором тормозных усилий задних колёс. Не будем вдаваться в технические подробности, но нужен он для того, чтобы торможение задних колёс не было слишком сильным и не привело к заносу. Так вот, некоторые автовладельцы умудряются удалить его из системы. Снять, выбросить и ездить без него. Очевидно, что при любом мало-мальски сильном торможении, особенно на скользкой дороге, такую машину может легко занести. Самое печальное, что пострадать может не только сам крутой тюнингист, но и ни в чём неповинные окружающие.
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