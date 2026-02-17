Забытый проект СССР: Единственный в мире внедорожник с поворотными задними колесами из СССР

17 февраля 2026, 10:20
Самый необычный концепт на базе Lada Niva: как создавалась Лада Горби
В 1987 году Луиджи Колани представил концепт Лада Горби, объединивший черты багги и спорткара на базе Lada Niva. Этот проект вызвал резонанс в СССР и за его пределами, став символом смелых экспериментов в автодизайне.
Когда речь заходит о самых экстравагантных автомобилях, созданных на советской платформе, Лада Горби неизменно оказывается в центре внимания. Этот концепт, появившийся в конце 1980-х, стал настоящим вызовом привычным представлениям о том, каким может быть внедорожник из СССР. Причина интереса к Ладе Горби не только в необычном внешнем виде, но и в личности его создателя - Луиджи Колани, известного своими смелыми и порой провокационными проектами.
Колани, несмотря на итальянское имя, был уроженцем Германии с весьма пестрым статусом. Его творческий путь охватывал самые разные сферы - от промышленного дизайна до военных форм. Но именно автомобильные эксперименты принесли ему мировую известность. В 1987 году, на волне интереса к Советскому Союзу и его лидеру Михаилу Горбачеву, Колани решился на дерзкий шаг - создать нечто совершенно новое на базе Lada Niva.
Дизайн вне времени
Вторая половина 80-х была временем перемен и ожиданий. В мире, наблюдавшем за реформами в СССР, имя Горбачева стало символом надежды и перемены. Колани, всегда чутко относящийся к тенденциям, решил использовать этот момент. Он взял за основу кузов Lada Niva — самого популярного советского внедорожника — и создал на его базе нечто среднее между багги и спорткаром. Концепт получил название «Горби» — от прозвища советского лидера, но и с намеком на необычную форму кузова.
Внешний вид Лада Горби поразил воображение: футуристическая кабина, выдающийся самолетный кокпит, и обтекаемые линии, не отличающиеся ни одним серийным автомобилем того времени. Внутри - два полулежачих кресла, полностью новый салон и смещенный к центру двигателя для лучшего развешивания. Вместо стандартного мотора от ВАЗа под капотом оказался 200-сильный агрегат, что делало Горби в разы мощнее оригинальной Нивы.
Технические решения и инновации
Техническая начинка концепта была не менее впечатляющей, чем его внешний вид. Помимо полного привода, Горби получил полностью управляемое шасси - поворачивались не только передние, но и задние колеса. Это решение, редкое даже для современных автомобилей, обеспечивает хорошую маневренность. Крупные внедорожные сиденья и переработанная подвеска поворотной машины уверенно чувствуют себя на песке и бездорожье.
Салон был создан с нуля: два кресла, минималистичная приборная панель и максимальное внимание к эргономике. Колани не просто экспериментировал с формой - он пытался переосмыслить саму суть внедорожника, сделать его не только проходимым, но и комфортным, быстрым, вызывающим эмоции.
Реакция и наследие
Появление Лада Горби не осталось незамеченным. В 1987 году фотографии концепта облетели и прибыли в автомобильные журналы мира. В СССР проект вызвал удивление и даже некоторую зависть - настолько необычным оказался подход западного дизайнера к привычной «Ниве». О серийном производстве речи не было: слишком смелым и дорогим был проект для советской промышленности. Но Колани и не ставил перед собой такую задачу - для него важным был резонанс, обсуждение, внимание к его идеям.
Прошли года, а Лада Горби по-прежнему выглядит свежо и современно. Эта концепция стала символом того, как одна смелая идея может изменить восприятие целого класса автомобилей. Даже сегодня, когда на рынке появляются все новые и новые кроссоверы, Горби остается отражением того, как можно выйти за рамки привычного и создать нечто по-настоящему уникальное.
