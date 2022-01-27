Самый первый 900-сильный Ford Mustang Shelby 2022 года продадут с аукциона: цена должна быть космической
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
В 2022 году планируется выпустить 225 экземпляров Ford Mustang Shelby GT500KR, из которых 180 машин предназначены для внутреннего американского рынка. Владельцам GT500 2020 или 2021 года предложили обновить свои маслкары до KR-версии. Однако Shelby сможет выполнить только 60 таких заказов.
Самый первый экземпляр Shelby GT500KR 2022 года продадут с аукциона Barrett Jackson уже завтра, 28 января. Вырученные деньги направят в Фонд Кэрролла Шелби и на исследования в области борьбы с диабетом I типа. Стартовая цена мощного маслкара установлена на уровне 127 895 долларов (порядка 10 млн рублей по текущему курсу), но организаторы аукциона рассчитывают, что итоговая сумма будет многократно выше.
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